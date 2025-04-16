研沉浸式共融VR軟件助長者「走出去」 東華學院︰有效促進精神健康

現代人喜愛旅遊，到外地遊覽如家常便飯。但對行動不便的長者出外活動卻屬奢望，更或引發情緒問題。為改善長者精神健康，東華學院於2023年起展開研究，並為居院舍的殘疾長者設計出沉浸式共融虛擬實境(VR)軟件，長者透過VR頭戴裝置重新走到户外。研究發現，經一段時間VR體驗介入後，在「感知社會支持」及「健康相關生活品質」方面有顯著改善。

軟件設3種主題，包括自然景觀、旅遊及懷緬，合共12個場景，如山頂、澳門及屋邨等。長者戴上VR頭戴裝置後，就有如親歷其境。東華學院護理學院副院長(課程)關耀祖指，軟件令長者沉浸其中，可暫時遠離院舍環境，有效促進精神健康；又指軟件並非純娛樂，而是具治療性。