社協荃灣過渡房屋接受申請 提供220個單位 料9月起入伙

香港社區組織協會轄下第二個過渡房屋項目、位於荃灣的「喜盈」，即日起至2023年3月31日(星期五)接受申請。

「喜盈」位於荃灣油麻磡路及昌榮路交界 (即昌榮路迴旋處往沙田方向對上)，佔地約4,000平方米，提供220個以一至二人家庭單位為主的獨立單位，預期將於2023年9月落成及陸續安排申請者入住，預計項目全期受助人數達700人。

「喜盈」所用地皮原為政府閒置用地，經申請後獲房屋局以短期租約形式支持發展為過渡性房屋。項目，組合屋樓高四層，以「組裝建成」方式興建，每個單位均設有特大窗戶，保障住戶享有室內自然採光及通風。

單位面積約150平方呎

項目單位的一二人單位面積約為150平方呎，設有獨立洗手間及煮食空間、基本裝修及煙霧感應器等消防設備。項目鄰近多個大型公屋屋邨，周邊社區設施完善，已有連結各區的交通網路；同時項目內亦設有戶外共用休憩空間及小型康健設施，以更佳善用土地及回應區內市民對休憩空間的需求，促進居民、社區人士彼此認識，打破社群間的孤立，建立互相關懷的共生模式。

項目對象主要為申請公屋已有3年或以上的獨居人士或二人家庭，並以原居於荃灣及葵涌不適切居所的居民優先；有少量名額予以有特殊房屋需要但申請公屋未夠2年的人士。項目另有3個四至五人家庭單位及一個無障礙單位予有特殊醫療需要家庭申請。項目提供至少3年租住期，租金訂為每月家庭入息的25%或綜援租金津貼。

項目由即日起開放申請， 2023年3月31日(五)下午5時截止申請。有興趣市民可按此瀏覽 (https://soco.org.hk/projecthome/cage-homes/social-housing-yaumahom-road/)。