社協設基層「侷住」體驗館 參觀者感受又焗又熱苦況

劏房環境惡劣時有所聞，但不曾身處其中難以感受。香港社區組織協會設立一比一模擬基層住屋體驗館，讓市民體驗基層人士在不適切居所面對困境；並安排無家者和劏房居民等擔任導賞員，再由前線社工引領討論，盼消除社會對貧困歧視。有曾居劏房的導賞員透露，因衣服有「噏味」而被人標籤「冇沖涼」，認為體驗館可讓大眾明白劏房戶面對的又迫又焗「無得揀」的環境。圖︰陳奕釗

位於大角咀的 「侷住體驗館」由不適切居所單位原址翻新而成，約600呎面積分間成客廳上閣仔、廁所上的閣仔、四人家庭房、雙人房、單人房五個居住空間，另有共用廚房和廁所，以及改建的活動室，一比一還原基層住屋實境，讓參觀者感受「生活逼人而居之不易」。單位更保留原有具六、七十時代特色的裝修，包括懷舊地磚、窗花和通花屏風等。

12位導賞員之一的利明曾居劏房10年，她憶述單位環境惡劣，「蛇蟲鼠蟻乜都有，百花齊放」。利明指，曾因劏房沒有窗和無新鮮空氣通風，引致「件衫洗完都有噏味」，「個個都話我冇沖涼，覺得自卑，唔敢同人一齊坐。」她認為體驗館讓大眾體會劏房的迫和焗，從而減少歧視。昨日參與導賞的中五學生Mercy表示，初時以為體驗館空間寬敞和有冷氣等設施，「到咗後發現好熱、好迫，真係有焗住的感覺」，認為參觀實際體驗劏房生活，且導賞員以親身經歷解說「有感情有故事」。

「侷住體驗館」展期至本年底，暫只開放給學校或團體預約參觀，每名參加者收費150元，收益作支持導賞員服務發展及基層居民扶貧工作。社協稱視乎運作情況再決定是會否開放給公眾。