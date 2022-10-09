社協調查77.5%學童有長新冠 五成有腦霧

香港社區組織協會與兒童權利關注會8月下旬至9月中期間向120位曾確診新冠肺炎疫症的基層學童及家長調查，77.5%表示出現新冠肺炎的後遺症(俗稱「長新冠」)，最多兒童面對俗稱「腦霧」記憶力和注意力問題(50.8%)。受長新冠困擾，兒童最多(23.3%)表示難集中精神學習和學習時專注力減低(20.8%)，社協促請當局參考世衛建議，制訂全面應對「長新冠」政策，評估受影響人口及治療需要等。
50.8%學童有1至3項長新冠症狀
調查發現，77.5%受訪學童表示出現長新冠，最多兒童面對「腦霧」(50.8%)、其次是極度疲勞(31.7%)、失眠(28.3%)、極度疲倦(26.7%)、食慾不振(25.8%)、咳嗽(23.3%)等。受訪兒童表示普遍有1至3項(50.8%)長新冠症狀，更有三成半有4項或以上後遺症。社協坦言，71.7%受訪兒童沒有嘗試問診是否患上後遺症；上述症狀僅由作答的兒童/及其家長填寫，未經醫療人士深入評估，但指由於症狀持續影響曾確診兒童學習和日常生活需要正視。
23.3%學童表示難集中精神學習
受長新冠困擾，兒童最多(23.3%)表示難集中精神學習、學習時專注力減低(20.8%)、沒有精神長時間學習(13.3%)，嚴重影響學習意欲和動力。根據受訪兒童的匯報，確診後其學業成績普遍呈退步。近兩成(18.3%)兒童表示沒有力氣作長時間運動。
社協指，當局應就全港曾確診新冠肺炎的學童學習和生活需要進行評估，為患有後遺症的前確診學童提供治療津貼，並安排患有後遺症的前確診學童接受治療(包括:中醫或西醫)，為前確診學童提供額外功課輔導和課後學習支援，設立專門服務計劃支援受確診後遺症影響身心發展的學童，善用現存學生健康服務，系統並持續地監察新冠康復學童的健康情況，適度調整教學課程以配合前確診學童的學習需要。