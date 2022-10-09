社協調查77.5%學童有長新冠 五成有腦霧

香港社區組織協會與兒童權利關注會8月下旬至9月中期間向120位曾確診新冠肺炎疫症的基層學童及家長調查，77.5%表示出現新冠肺炎的後遺症(俗稱「長新冠」)，最多兒童面對俗稱「腦霧」記憶力和注意力問題(50.8%)。受長新冠困擾，兒童最多(23.3%)表示難集中精神學習和學習時專注力減低(20.8%)，社協促請當局參考世衛建議，制訂全面應對「長新冠」政策，評估受影響人口及治療需要等。

50.8%學童有1至3項長新冠症狀

調查發現，77.5%受訪學童表示出現長新冠，最多兒童面對「腦霧」(50.8%)、其次是極度疲勞(31.7%)、失眠(28.3%)、極度疲倦(26.7%)、食慾不振(25.8%)、咳嗽(23.3%)等。受訪兒童表示普遍有1至3項(50.8%)長新冠症狀，更有三成半有4項或以上後遺症。社協坦言，71.7%受訪兒童沒有嘗試問診是否患上後遺症；上述症狀僅由作答的兒童/及其家長填寫，未經醫療人士深入評估，但指由於症狀持續影響曾確診兒童學習和日常生活需要正視。



