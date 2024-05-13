社工註冊局主席伍銳明：相信孫玉菡有誤會　已發信邀請對方會面

勞工及福利局長孫玉菡日前在社交平台發文，質疑社會工作者註冊局目前的行徑和決定，嚴重偏離《社會工作者註冊條例》的精神，置社會整體利益於不顧，損害社工的專業和公信力。他又列出5項事件，認為突顯有必要完善註冊局的管治，更好維護國家安全。

已發信邀請對方會面討論

社工註冊局主席伍銳明在一個電台節目回應說，相信孫玉菡有誤會，已發信邀請對方會面討論，希望盡快有回覆。伍銳明說明白大家對香港形勢有很多不同判斷，但期望包括立法會議員或專業團體以事實為基礎作出分析。