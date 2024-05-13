社工註冊局主席伍銳明：相信孫玉菡有誤會　已發信邀請對方會面

勞工及福利局長孫玉菡日前在社交平台發文，質疑社會工作者註冊局目前的行徑和決定，嚴重偏離《社會工作者註冊條例》的精神，置社會整體利益於不顧，損害社工的專業和公信力。他又列出5項事件，認為突顯有必要完善註冊局的管治，更好維護國家安全。
已發信邀請對方會面討論
社工註冊局主席伍銳明在一個電台節目回應說，相信孫玉菡有誤會，已發信邀請對方會面討論，希望盡快有回覆。伍銳明說明白大家對香港形勢有很多不同判斷，但期望包括立法會議員或專業團體以事實為基礎作出分析。
伍銳明又指出，社工註冊局的組成有8名民選成員、6名委任及一名社署署長代表。根據法例，註冊局有兩項重要職能，包括因應社工登記註冊的標準，審核哪些人合資格抑或不合資格；同時要監管社工質素，如有違紀行為，要有適當處理。
不同成員不斷在「死線」前提出不同意見
他說，相關法例在2022年作出修訂，將違反國家安全的罪行納入社工註冊局附件二的罪行，當一名社工涉及違法罪行，要獲得全體註冊局成員的同意才可註冊，國安罪行以外的罪行都以同一原則處理。修例後已邀請勞福局與註冊局交換意見，並希望審慎尋求法律意見，因此花了一段相當長的時間。他強調並非拖延，由於不同成員有許多意見，不斷在「死線」前提出不同意見，需要法律顧問澄清，他們亦再度邀請勞福局交流及希望得到澄清，至今未有回覆。
原文刊登於 香港電台