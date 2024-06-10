禁煙｜湯修齊冀盡快禁「火車頭」行為　長遠煙草政策關注組倡設吸煙房

醫務衛生局早前公布控煙策略公眾諮詢結果並計劃推出10項短期措施，包括禁止排隊時吸煙、全面禁止管有加熱煙等另類吸煙產品等。吸煙與健康委員會主席湯修齊今日(10日)出席節目時表示，同意和支持控煙策略建議，形容禁排隊時吸煙屬「好嘅開始」，又指排隊禁煙較容易定義，但亦希望盡快可以禁止「火車頭」的行為。
政府目標明年把吸煙率降至7.8%，湯修齊認為，應透過教育、執法、立法，三管齊下，才可以達到無煙城市的目標，強調要執法、教育和立法三管齊下才可達至無煙城市的目標，他相信若當局明年初可實施短期措施，則對降低吸煙率至7.8%感到樂觀。
對於禁止加味煙，湯修齊稱，現時水煙可以在吸煙區合法吸食，但認為水煙加入水果味等其他味道，會吸引年輕人及女性吸食，政府在討論禁加味煙的法例時，應該清晰列明任何加入其他味道的水煙等均受禁止。
徐緣：設置吸煙區或吸煙房
長遠煙草政策關注組成員徐緣在同一節目表示，政府提出的短期控煙措施可行，但認為需要配合執法工作。徐緣又認同當局考慮將郊野公園及行人專用區等列為禁煙區的做法，並建議參考日本、歐洲等，設置吸煙區或吸煙房，可以有效減少二手煙、及亂丟煙頭等問題。另外，他促當局應該加強執法工作，應對現時社交平台有不少私煙廣告情況。