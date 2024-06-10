禁煙｜湯修齊冀盡快禁「火車頭」行為　長遠煙草政策關注組倡設吸煙房

醫務衛生局早前公布控煙策略公眾諮詢結果並計劃推出10項短期措施，包括禁止排隊時吸煙、全面禁止管有加熱煙等另類吸煙產品等。吸煙與健康委員會主席湯修齊今日(10日)出席節目時表示，同意和支持控煙策略建議，形容禁排隊時吸煙屬「好嘅開始」，又指排隊禁煙較容易定義，但亦希望盡快可以禁止「火車頭」的行為。

政府目標明年把吸煙率降至7.8%，湯修齊認為，應透過教育、執法、立法，三管齊下，才可以達到無煙城市的目標，強調要執法、教育和立法三管齊下才可達至無煙城市的目標，他相信若當局明年初可實施短期措施，則對降低吸煙率至7.8%感到樂觀。