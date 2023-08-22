福島核污水｜周四起禁日本東京等10個都縣水產進口　謝展寰：禁令無既定時間表 (持續更新)

他續指，明天跨部門工作小組亦會舉行記者會，講解加強保障日本食物安全的細節，環境局亦會在每個工作天公布從日本進口的食品樣本輻射檢測結果，以及本港水域和本地漁獲的輻射水平，而食安中心、漁護署和天文台亦會公布有關結果，而政府將與日本食品進口業界、餐飲業界及日本當局保障溝通，並緊密監察日本進口食品及福島核電廠排放核污水的情況。

謝展寰說，會在8月24日開始，禁止東京、福島、千葉、栃木、茨城、群馬、宮城、新潟、長野和埼玉10個都縣的水產品進口，包括所有活生、冷凍、冷藏、乾製或以其他方式保存的水產品、海鹽，以及未經加工或經加工的海藻，相關法例將於明日刊憲。

福島核污水｜稱屬保險做法 助日式餐廳維持生意

謝展寰解釋，日本今次排放核污水橫跨逾30年，若處理過程中出現問題，必然對環境和食物安全帶來嚴重損害，因此選擇禁止10個都縣的水產品進口，是比較保險的做法。至於何時會放寬禁令，他回應指要視乎日本核廢水排放的實際情況，以及當地的監測系統是否安全，如果日方能夠提供數據證明系統安全，令到港府有信心時才會考慮放寬禁令，但目前無既定的時間表，現階段仍需要掌握更多資料。

被問到政府會否對受影響的餐飲業界提供支援，謝展寰稱業界早知道政府會採取的措施，相信已有相應的安排，包括從其他縣分尋找替代品。他又指，政府今次只是禁止10個日本都縣的水產品進口，日本其餘13個都縣的水產品仍可進入本港，認為相關做法可保證進口本港的日本食品都是安全，有助日式餐廳維持生意，以及香港與日本的食品貿易關係。

對於政府加強檢測日本水產品，有業界人士指檢驗時間長達3小時，謝展寰表示，他有向食安中心了解，稱有關檢測「比過去快左幾分鐘。」

▼日本福島核污水港府管制措施▼