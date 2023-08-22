福島核污水｜日本宣布周四開始排海　李家超：強烈反對已指示部門立即啟動進口管制措施 (更新)

【18:00更新】新增澳門政府回應。 澳門政府指對於日本宣布將排放核污染水，表示強烈不滿。為保障澳門的食品安全和居民健康，將從本周四(8月24日)起禁止10個都縣區的食品進口，包括福島縣、千葉縣、櫪木縣、茨城縣、群馬縣、宮城縣、新潟縣、長野縣、埼玉縣及東京都的鮮活食品、動物源性食品、海鹽及海藻，包括蔬菜、水果、奶及奶制品、水產及水產製品、肉類及其製品、禽蛋等。 澳門政府指一直和國家海關總署、拱北海關保持密切聯繫，亦已和香港食安中心建立通報機制。由年初起，澳門市政署一直在進口、零售兩個層面加強監測日本進口食品中的放射性物質，已增加針對特定放射性核素的測量，列作食安常規性檢測項目，並派員在國際機場及內港碼頭等口岸用輻射測量儀器檢測每批產品，由今年1月1日至本月21日，已對約23,137個日本進口食品樣本進行輻射檢測，並抽取約160個樣本進行放射性核素檢測，均未發現異常。 市政署會加強巡查市面零售店，主要針對由日本其他地方入口無需檢驗檢疫的副食品，如大米、紫菜、茶葉、零食等預包裝食品，以手提輻射儀進行檢測，並抽取食品樣本進行放射性核素檢測。為提升資訊透明度，市政署明日起將開通核檢食安專題網頁，每天公布輻射檢測數據。

【13:40更新】新增外交部回應。 在北京，外交部發言人汪文斌批評日本政府不顧國際社會嚴重關切和堅決反對，執意宣布啟動福島核污染水排海，是不正當、不合理、不必要，公然向全世界轉嫁核污染風險，將一己私利凌駕於全人類長遠福祉之上，做法極端自私，極不負責任，中方嚴重關切並強烈反對，表示已經向日方提出嚴正交涉，強烈敦促日方糾正錯誤決定，撤銷核污水排海計劃。 汪文斌指中方等利益攸關方多次指出，如果核污水是安全，就沒有必要排海；如果不安全，就更不應該排海，但日方對國際呼聲置若罔聞，處心積慮營造排海安全無害的假象，甚至對表達正當關切的鄰國無理指責，所作所為已經引發周邊國家及國內民眾的強烈憤慨。中方強烈敦促日方以真誠態度與周邊鄰國善意溝通，以負責任方式妥善處置核污水，接受嚴格的國際監督。汪文斌又指有關部門將採取必要措施，維護食品安全和中國人民的身體健康。

【13:40更新】新增行政長官李家超回應。 日本福島核污水排海引起國內外反對聲音，尤是日本漁民擔心會損害日本海產的聲譽。日本首相岸田文雄召開內閣會議後，宣布將於本周四(24日)開始，將福島第一核電站經處理的核污水排海。港府重申將禁止日本10個都縣水產進口，行政長官李家超下午在社交平台表示，強烈反對日本福島核廢水排放計劃，指已即時指示部門立即啟動進口管制措施，保障香港的食物安全和市民的健康。