福島核污水｜本港禁日本東京等10都縣水產進口　DONKI不予置評　一田：適時調整措施

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日本確定最快周四(24日)排放核污水，港府同日將會啟動進口管制措施，禁止東京、福島等10個都縣的水產品進口，相關跨部門工作小組明日(23日)將舉行記者會，講解加強保障日本食物安全的細節。

就政府採取的管制措施，《am730》向多間有發售魚生、刺身等日式水產的百貨公司和連鎖食肆等查詢。DON DON DONKI回覆指，對有關問題不予置評。一田百貨回覆稱，已得悉日本政府就核污水排放的最新安排，以及港府就此最新公布的進出口限制，一田會遵守有關指引。此外，一田會詳細了解官方明日(23日)公布的執行及安排細節，適時調整措施，以保障市民的食品安全。

city’super：現有售十都縣產品

city’super回覆稱，目前有出售相關來自10個日本都縣的產品，它們均在核污水排放及禁令實施前進口，之後將按政府禁令要求暫停有關地區的採購。city’super又說，一直有密切留意有關進口管制措施消息、與有關部門緊密聯絡，參考政府制定的安全指引作定期檢討，重申會確保所有進口之食材均須符合生產國家當地有關的生產法例及出口食品法例，以及必須符合本港進口食品安全法例。

美心：旗下餐廳無使用被禁進口日本食材

美心集團回覆表示，集團一直致力確保食物安全及品質，嚴選所有食材，而旗下餐廳目前並未使用任何被特區政府禁止進口的日本食材。美心續說，將會繼續密切關注事態發展，與本港相關政府部門保持密切溝通，並嚴格遵守食安中心設定的指引，同時會搜羅世界各地時令食材。

▼港人在超級市場選購日本魚生▼