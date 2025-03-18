福島核污水｜議員關注日本10都縣水產進口何時解禁　環境局有回應

日本政府前年8月開始把福島核處理水排放到大海，本港隨即禁止來自東京及福島等10個都或縣的水產品進口，至今已超過1年半。環境及生態局局長謝展寰表示，港府需要視乎國家與國際原子能機構參與的獨立取樣監測安排操作過程和結果，才會決定如何逐步放寬相關管制。

國家和日本去年達成共識，獲同時在國際原子能機構的框架下，獨立取樣監測福島核污水，國家並在上月首次於福島核電廠內，抽取未稀釋的核污水樣辦化驗。立法會食物安全及環境衞生事務委員會舉行會議，漁農界立法會議員何俊賢提到，本港的食物安全制度和措施，必須與中央協調和互相參考，關注中國的檢測和分析何時有結果，以及本港何時可以恢復進口相關日本水產，冀會有一個「塵埃落定嘅時段」。

環境及生態局局長謝展寰回應指，日本排放核污水至今已發生過7次意外，亦有員工受到輻射感染、環境受輻射污染，形容不是當地排放的核污水標準問題，而是實際操作的管理水平令人擔憂。他強調，史上從未試過排放大量核污水進大海，過程如果有人為錯誤和意外出現，後果可以很嚴重，因此港府需要採取預先防範措施，例如禁止該等水產入口，以待審視將來變化。

謝展寰又稱，國家與國際原子能機構參與的國際獨立監察安排，能增加控制風險能力，有助將來放寬日本水產進口，但強調仍要視乎獨立監測安排的操作和結果為何，才決定如何慢慢放鬆管制，形容過程涉及風險管理。他並說，港府有與國家相關部門和機構不斷交換資料，如有最新消息必定會公布。