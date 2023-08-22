福島核污水｜陸炳林指日本水產解禁須證處理水系統可靠　梁美儀料監察至少數年

本港周四(24日)起禁止日本10個都縣水產入口。香港核學會主席陸炳林向《am730》表示，日本使用ALPS處理核廢水並排放的做法史無前例，港府日後解除禁令除要視乎科學數據，亦要確保ALPS可靠，以及港人對日本食品的信心；若日本增加透明度，容許第三方監察，可增加港府對系統的理解和信任，有助解禁。食物及環境衞生諮詢委員會主席梁美儀指出，處理系統運行初時成效一般較佳，但數年後因機件耗損或有問題，估計即使數據正常，亦需要監察數年才可確保系統可靠。

陸炳林︰大規模排放無先例需長期觀察

陸炳林表示，福島核水排放30年，無人敢擔保處理核廢水的ALPS系統的可靠性，故相關輻射檢測必須長期持續，現時無法評估需要監察多久或數據持續正常多久才可解禁。他解釋，港府考慮解禁除要視乎科學監測數據，了解數據的趨勢，亦視乎港府對整個處理系統有多少理解，進而影響對系統運作的信心，「對ALPS嘅信心，係可靠性、穩定性，小劑量喺實驗室可以，大劑量廣泛性做，就要長期觀察，先可以考慮下係咪釋放(禁令)，因為未做過長時間和大規模(處理水排放)。」

他指出，禁令的廢立取決於信心，現時有關數據均由東京電力提交，故港府需要時間觀察，「至少一年半載，一個月都睇唔到，一年之後再覆檢……如果只是短暫work(可行)，過多兩年就唔work就冇信心。」

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