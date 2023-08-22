福島核污水｜陸炳林指日本水產解禁須證處理水系統可靠　梁美儀料監察至少數年

本港周四(24日)起禁止日本10個都縣水產入口。香港核學會主席陸炳林向《am730》表示，日本使用ALPS處理核廢水並排放的做法史無前例，港府日後解除禁令除要視乎科學數據，亦要確保ALPS可靠，以及港人對日本食品的信心；若日本增加透明度，容許第三方監察，可增加港府對系統的理解和信任，有助解禁。食物及環境衞生諮詢委員會主席梁美儀指出，處理系統運行初時成效一般較佳，但數年後因機件耗損或有問題，估計即使數據正常，亦需要監察數年才可確保系統可靠。
陸炳林︰大規模排放無先例需長期觀察
陸炳林表示，福島核水排放30年，無人敢擔保處理核廢水的ALPS系統的可靠性，故相關輻射檢測必須長期持續，現時無法評估需要監察多久或數據持續正常多久才可解禁。他解釋，港府考慮解禁除要視乎科學監測數據，了解數據的趨勢，亦視乎港府對整個處理系統有多少理解，進而影響對系統運作的信心，「對ALPS嘅信心，係可靠性、穩定性，小劑量喺實驗室可以，大劑量廣泛性做，就要長期觀察，先可以考慮下係咪釋放(禁令)，因為未做過長時間和大規模(處理水排放)。」
他指出，禁令的廢立取決於信心，現時有關數據均由東京電力提交，故港府需要時間觀察，「至少一年半載，一個月都睇唔到，一年之後再覆檢……如果只是短暫work(可行)，過多兩年就唔work就冇信心。」
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設第三方中心增透明度有利解禁
他認為，如日方容許香港或韓國等獨立第三方在當地設中心，對ALPS增加理解，便可以增加信心，「性能、可靠性、重複性……過濾器壽命係點？幾耐換？」若日方可以增加透明度，增加其他國家及地區的理解，他認為可有利於縮短禁令維持的時間。
港府亦會公布本港水域輻射數據及本港水域漁穫輻射數據，陸炳林認為，輻射物來港的機會不大，劑量亦微乎其微，嚴重污染來港的機會很低。
▼日本福島核污水港府管制措施▼
梁美儀指系統會老化料監察以數年計
梁美儀表示，香港以風險為本，按科學數據收緊入口食品管制，港府除參考日本和本港的數據，亦會檢視周邊國家的數據，以確保入口食品安全，故不會有放寬禁令的時間表，重點是何時數據可以證明入口食品安全，「若好快可以證明，就可以較早放寬」。但他舉例指，在日本2011年311福島核事故後，禁止福島核電廠附近五個縣的蔬菜和奶類進口，最後於2018年為福島以外的四個縣解禁，長達7年，而港府仍持續量度輻射量，確保沒有漏網之魚。
他指出，今次的污水處理系統存有一個隱憂，因為新建的系統在運作初期成效一般較高，但運作數年後因過濾系統老化，出現機件損耗，系統效能便會下降，故相信監察期需要至少數年的較長時間。他亦認為，若東京電力公司容許第三方國家介入，並證明風險低和系統可靠，出於港府較易信任系統的運作，有關禁令便可以較快解除。