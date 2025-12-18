私隱公署倡學校於內聯網發布學生相片及影片　業界稱或難展示校園生活

私隱專員公署發布應對濫用人工智能深度偽造技術指引，向學校及家長提出多項建議。私隱專員鍾麗玲今早(18日)在港台節目表示，網上有很多製作深偽內容的工具，由於青少年正在發展認知能力，缺乏網絡安全知識，因此公署發布指引及建議以保障青少年。

家長上載子女相片和影片要小心

鍾麗玲指出，在學校中有機會出現的深偽內容，例如影象的性暴力等。公署建議學校減少發布見到清晰學生樣貌的相片及影片，如要發布則可上載在內聯網或安全的平台上，家長在社交平台上載子女的相片和影片亦要小心。她又表示，留意到有學校會考慮學生私隱，包括盡量避免影學生的特寫照、降低解像度等，很多學校亦有危機處理或反欺凌的政策及程序，但隨著科技演變，認為可加入涉及人工智能事故的內容，公署亦不時向教育界提供培訓。