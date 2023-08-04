私隱公署推「家長放閃須知」　提醒長遠或影響子女升學和就業

個人資料私隱專員公署發出「家長放閃須知」，籲家長「放閃」前應「停一停，諗一諗」。私隱專員鍾麗玲在電台節目指，家長將子女的資料、照片等放上網等同「放出公海」，即使刪除了仍有可能已被下載、保留或轉載。而將子女資料放上網，更可能影響子女未來升學及就業，因為部分機構會上網搜索求職者或學生的資料。
有家長將子女班級的成績表放上網 公署介入要求網站移除內容
鍾麗玲補充，近年市民對於保障私隱的意識一般越來越好，但留意到有個別個案，不只是發布簡單一張照片，過往有家長將子女整個班級的成績表放上網，涉及其他同學的個人資料，遭其他家長向公署投訴，公署最終要求有關網站移除內容；甚至有家長直播子女洗澡或上載子女泳衣照片，反映部分家長缺乏保護兒童的意識，亦可能令子女被同輩取笑和欺凌。她指在暑假，家長有更多時間與子女相處，並將子女的照片放上網，希望家長細閱指引提升意識，尤其是要考慮子女是否同意將資料放上網，需要尊重他們的個人私隱。
私隱公署「家長放閃須知」
應做
- 留意分享細節
- 溝通—徵求同意
- 複查私隱設定
- 想想後果
不應做
- 不要忽視子女的私隱
- 不要為「讚」而活
- 不要過度分享
- 不要在未獲得其他家長同意的情況下張貼他們小朋友的相片
鍾麗玲指，聯合國人權理事會調查發現，西方發達國家的兒童，有80%在2歲前已經在網上留下照片等「數碼足跡」。在外國亦有家長經常直播子女生活，被多人檢舉，最終被執法機構介入。她指，公署會在網上巡查，呼籲家長在暑假帶子女外遊時，亦要提高警覺，不要發布侵犯私隱的內容。