私隱公署檢視10個網上旅遊平台　全部會追蹤用戶活動

網上旅遊平台及應用程式日見普及，個人資料私隱專員公署檢視了10個網上旅遊平台，發現全部會追蹤用戶於平台進行的活動，涉及的資料包括用戶位置資料、瀏覽紀錄等。

私隱專員公署於今日發表《實測十個網上旅遊平台收集個人資料的情況》報告，10個平台分別是Agoda、東瀛遊、Expedia、金怡假期、美麗華旅遊、新華旅遊、專業旅運、Trip.com、永安旅遊及縱橫遊。公署發現10間均會追蹤用戶於平台進行的活動；Agoda和Expedia列明會使用人工智能提供服務，過程中或會使用用戶的個人資料。

另外，公署發現所有平台均有取得用戶在直接促銷方面的同意，但新華旅遊只提供捆綁式同意的選項，而Expedia、金怡假期、專業旅運、Trip.com和永安旅遊雖提供選項，但預設為同意接收促銷資訊。只有7間平台（Agoda、東瀛遊、Expedia、金怡假期、Trip.com、永安旅遊及縱橫遊）在私隱政策中述明其資料保留政策；Expedia私隱政策的易讀性在排名最高，因為其展示方式簡潔易明、善用標題、表格等。