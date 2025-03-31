私隱專員公署發指引 助機構制定使用AI政策

生成式人工智能（AI）使用日益普及，但所帶來的潛在風險亦不容忽視。私隱專員公署今日（31日）發表《僱員使用生成式AI的指引清單》及俊思管理有限公司資料外洩事故調查結果。 指引建議機構在制定僱員使用AI內部政策時應涵蓋獲准使用AI範圍及內容，包括公眾可用或內部所開發生成式AI工具、就保障個人資料私隱提供清晰指示，說明可輸入至AI工具資訊種類及數量，例如是否包括個人資料等、輸出資訊的獲准許用途及存儲方式、數據安全及違反政策或指引後果等。 指引夜建議機構提高政策或指引透明度、為僱員提供使用AI工具培訓等。除了發表指引，私隱專員公署即日起推出「AI安全」熱線21101155，以便機構就指引或技術支援作查詢。

個人資料私隱專員鍾麗玲表示，人工智能安全帶國家安全重點領域之一，為促進AI在香港安全及健康地發展，私隱專員公署發表《僱員使用生成式 AI 的指引清單》，目的是協助機構制定僱員在工作時使用生成式 AI 的內部政策或指引，以及遵從《個人資料（私隱）條例》的相關規定。 此外，私隱專員公署發布俊思管理有限公司資料外洩事故調查結果。涉事俊思是一間品牌管理及分銷公司，為國際時裝及美容品牌提供服務。俊思在去年5月31日向私隱專員公署通報資料外洩事故，表示5月15日收到黑客勒索訊息。