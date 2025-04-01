私隱專員︰助機構制僱員使用AI政策 發指引清單 設支援熱線

生成式人工智能(AI)使用日益普及，為令AI模型能更好理解數據，須通過訓練，才能提高預測和決策的準確性，但投入資料處理不當將帶來潛在風險。私隱專員公署發表《僱員使用生成式AI的指引清單》，建議機構在制定僱員使用AI內部政策時應涵蓋獲准使用AI範圍及內容。私隱專員鍾麗玲提醒機構使用會員資料訓練AI工具，要留意《私隱條例》列明須就改變資料使用目的，取得顧客明確及自願同意。 指引建議機構在制定僱員使用AI內部政策時應涵蓋獲准使用AI範圍及內容，包括公眾可用或內部所開發生成式AI工具，清晰指明僱員使用AI用途，例如起草、總結資料或生成文本、音頻及視像內容、就保障個人資料私隱提供清晰指示，說明可輸入至AI工具資訊種類及數量，例如是否包括個人資料等、輸出資訊的獲准許用途及存儲方式。

指引亦建議機構訂明僱員不能用生成式AI工具作非法或有害的活動，僱員有責任透過校對及查核事實等方式，核實AI生成的結果是否準確，亦應訂明僱員違反政策或指引可引致的後果。 被問到機構可否使用會員資料訓練AI工具，鍾麗玲指私隱條例列明須就改變資料使用目的，取得顧客明確及自願同意。公署指引亦建議機構提高政策或指引的透明度、為僱員提供使用AI工具培訓等。除了發表指引，私隱專員公署即日起推出「AI安全」熱線2110 1155，以便機構就指引或技術支援作查詢。