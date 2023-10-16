科大入學資訊日吸引近4萬人到訪 同學試玩科大版ChatGPT

科大上周六(14日)，辦本科入學資訊日，吸引近4萬人次到訪，創歷史新高。科大指，今年資訊日的主題是「We Shape the Future（一起塑造未來）」，學校是香港最早於教學上應用生成式人工智能(GenAI)的教育機構，因此，在今年的資訊日，特別開放科大不同的ChatGPT版本予同學試玩。科大又指，作為全港首間投放資源支持創業的大學，科大創業中心亦舉辦了多個初創企業分享，包括邀得奧運乒乓球獎牌得主、透過學生運動員學習支援及入學計劃(SALSA)入讀科大物理系的蘇慧音同學，分享其開設爆谷加盟店的初創經驗。科大校長葉玉如亦有到場與同學交流，與蘇慧音一同派發爆谷小食。

