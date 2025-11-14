科大公共政策研究院專家論壇　共議網約車公平監管框架

香港科技大學公共政策高級講師和實務教授劉浩典、香港中文大學地理與資源管理學系何穎、Grab 區域公共事務及政策總監 Jamie Ko、Uber 香港公共政策和政府事務主管李芷瑜、AECOM交通運輸規劃執行董事陳家能。

香港科技大學公共政策研究院今日(14日)圓滿舉行網約車監管專家論壇，在政府將於明年公布相關規管細節前，提供重要具數據支持的政策建議。論壇以「全球經驗與本地實踐:塑造香港網約車新格局」為主題，吸引近100名嘉賓出席。 認同網約車服務效益 論壇強調監管應致力保持網約車一直以來為社會帶來的效益。學術專家指出，網約車平台運用地理資訊系統(GIS)及數據分析優化交通流量、減少空載里程並提高車輛使用率。此外，網約車填補現有交通系統的空隙，為長期交通服務不足的地區提供支援。

靈活性是配額制度的關鍵 業界專家指出，綜觀全球實施車輛配額屬十分罕見，且成效不彰的監管措施，又強調嚴苛配額將削弱滿足繁忙時段需求的靈活性，指出香港超過60%的司機每週駕駛少於20小時，反映兼職司機屬供應網絡的重要組成部分。因此，必須建立動態的制度，以確保穩定車輛供應，繼續成為市民可靠的交通出行選擇。 論壇重點建議總結，包括: 動態配額 : 實施數據驅動的配額制度，基於服務質量指標 ( 如等候時間 ) 進行定期客觀調整。

初始政策實施時確保充足供應 : 初始供應設於足以保持現有乘客體驗的車輛數量，減少對公眾和司機的影響。

公平徵費 : 設立臨時基金，通過對所有點到點交通行程收取統一費用，為的士業提供過渡支援。參考澳洲新南威爾斯州模式，確保前線的士司機成為主要受益者。

分級發牌制度 : 建立公平且容易參與的司機牌照制度，認可網約車與傳統的士服務的差異要求