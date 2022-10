香港科技大學圖書館獲意得集團主席高佩璇捐贈,搜集並選取了127幅在16至18世紀年間於歐洲印製的古代中國地圖,並經圖書館數碼學術服務及檔案經理柏恪義 (Dr. Marco CABOARA) 歷時4年,遊歷德國、意大利、荷蘭等地進行研究,今天(13日)正式出版了全球首本完整紀錄那個年代由歐洲製圖師繪製的中國地圖藏書,名為Regnum Chinae: The Printed Western Maps of China to 1735(《早期西方印本中國地圖》)。新書透過每張手繪地圖背後的故事,為當年繁盛的跨地域商貿及文化交流活動,留下生動的縮影。