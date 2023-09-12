科大商學院長譚嘉因：港穗兩校互補合作發展 正策劃「HKUST 3.0」計畫

科大商學院長譚嘉因今(12日)表示，香港科技大學（廣州） 去年9月開幕，港科大（廣州）收獲逾百名本科生。他和各院長日前親身到訪港科大(廣州)校園，與港科大（廣州）的院長們探討，如何落實港穗兩校互補合作發展，如克服兩校法規不同等；讓兩校可以互補不足、善用教學資源。他亦透露，科大繼完成「HKUST 2.0」廣州校園落成工作後，現正策劃「HKUST 3.0」計畫。

譚嘉因指出，科大兩校園採用互補方式營運，其中清水灣校園擁有工程學院、理學院、商學院、人民及社會科學院等，架構較為傳統；而廣州校園則集中研究人工智能、數據科學與大數據技術等跨學科課題，它們牽涉不同學科領域，「我哋希望唔好重複花費資源，好好運用各校園的特點和設備！」兩校園的關係為互補而非競爭。

科大商學院推「家族企業家課程」

另外，科大商學院金樂琦亞洲家族企業與家族辦公室研究中心亦將推出「家族企業家課程」，透過領導力、管理、金融、創業、社會科學及心理學文獻中汲取關鍵概念和分析工具，並為將它們應用到家族企業中提供了獨特的機會。

香港科技大學金樂琦亞洲家族企業與家族辦公室研究中心主任彭倩表示，家族企業是全球最普遍的企業形式；在歐洲，家族企業的歷史及其影響 跨越了數個世紀，惟盡管家族企業在亞洲佔據了重要地位，但由於其私密性和跨學科性質，很少有商學院對此進行相關的研究和教學。而課程由三項獨立課程組成，包括家族企業的傳統與創新、家族治理與傳承規劃及從家族企業到家族辦公室，為期三個月，旨在解決家族企業動態的關鍵問題。