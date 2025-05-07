科大宗福季教授榮膺2025年休哈特獎章

科大工業工程及決策分析學系講座教授、科大(廣州)數據科學與分析學域及計算媒體與藝術學域講座教授宗福季，近日榮獲2025年美國質量學會(ASQ)「休哈特獎章」(Shewhart Medal)。 大會頒獎詞高度評價其「在統計過程控制先進技術的開創性貢獻，大幅提升企業界工業系統質量，並展現了卓越的學術領導力及人才培養的影響力。」自1948年該獎項設立以來，宗福季是極少數獲此殊榮的中國學者之一。

「休哈特獎章」，以統計質量控制之父沃爾特‧A‧休哈特(Walter A. Shewhart)命名，旨在表彰在現代質量控制與改進領域中作出卓越技術貢獻和具有領導能力的學術翹楚。該獎項被譽為「質量領域諾貝爾獎」，以表彰宗教授在統計過程控制、先進技術及學術領導力方面開創性的貢獻。

在獲獎感言中，宗福季對他的導師、合作夥伴及學生們深表感謝。他深感榮幸能夠獲得聲望昭著的休哈特獎章，要向Jan Shi、Jeff Wu、Greg Watson、Ken Case 及 Dennis Lin 表達衷心的謝意，感謝他們的提名以及在其學術事業中對他的殷切指導。他還要感謝科大質量與數據分析實驗室(QLab)及科大(廣州)工業信息與智能研究所(Triple-i)提供的寶貴研究支援。他又向自己所有的前學生所做的重大貢獻表示誠摯的欣賞；很榮幸看到他們致力於推進品質控制研究和實踐，創造了傑出的事業。