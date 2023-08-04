科大慧科合作推旅遊指數 AI分析訪港意欲 助制定政策業界部署

中港恢復通關，本港旅遊業迎來復甦，但3年疫情，旅客旅遊模式和需要亦有變化。香港科技大學與慧科合作推出「慧科科大旅遊指數」，顯示7月指數最新報92.16點，按月升近18%，反映本港旅遊業正在復甦。科大指，指數加參考多項影響旅遊業關鍵因素包括交通、景點等，透過大數據分析，協助行業制訂前瞻政策及商業部署，亦可供政府參考，可望支援旅遊業的長遠發展。

「慧科科大旅遊指數」是香港首個利用人工智能展望旅遊業當月及未來2個月走勢的旅遊指數，以助業界掌握旅遊業短期走勢；指數以2018年的數據為100點作基準，7月指數最新報92.16點；綜合指數由3個成分指數組成，包括到訪旅客人數、酒店入住率及酒店平均每日房價，權重分別為50%、25%及25%；最新分別報93.95、91.89及88.85。