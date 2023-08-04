科大慧科合作推旅遊指數 AI分析訪港意欲 助制定政策業界部署

中港恢復通關，本港旅遊業迎來復甦，但3年疫情，旅客旅遊模式和需要亦有變化。香港科技大學與慧科合作推出「慧科科大旅遊指數」，顯示7月指數最新報92.16點，按月升近18%，反映本港旅遊業正在復甦。科大指，指數加參考多項影響旅遊業關鍵因素包括交通、景點等，透過大數據分析，協助行業制訂前瞻政策及商業部署，亦可供政府參考，可望支援旅遊業的長遠發展。
「慧科科大旅遊指數」是香港首個利用人工智能展望旅遊業當月及未來2個月走勢的旅遊指數，以助業界掌握旅遊業短期走勢；指數以2018年的數據為100點作基準，7月指數最新報92.16點；綜合指數由3個成分指數組成，包括到訪旅客人數、酒店入住率及酒店平均每日房價，權重分別為50%、25%及25%；最新分別報93.95、91.89及88.85。
未回復至2018年但正復甦
科大商學院資深副院長許佳龍指，旅遊指數的數據於每月10日更新。指上月綜合指數為92.16，雖然仍未回復至2018年水平，但較6月增加16.55，反映本港旅遊業正在復甦。
許佳龍指，內地旅客佔訪港旅客八成，是香港旅遊業復甦的關鍵。指數應用分析內地旅客訪港意欲的預測模型，利用自然語言處理及機器學習等AI技術構建，可分析內地多個社交媒體平台、網上旅行社及旅遊論壇等逾1,000萬條數據。過程中亦會參考歷史數據以及逾20項影響旅遊業的關鍵因素，例如交通、天氣、公眾假期、旅行簽證、景點設施，以至社交及網絡社群帖文對香港的正負面評價等。
科大商學院客座副教授兼商業及社會資訊分析研究中心顧問何超指，香港旅遊業在2018年相對穩定和蓬勃的一年，故選擇2018年的數據為基準(即100)。利用大數據文本分析，預測香港旅遊業市況，克服傳統調查數據滯後及數據分析提供的啟示有限等問題。他補充指，將網絡評論加入數據收集，因為此類評論一定影響力，將會左右遊客對香港的觀感和訪港意欲，口碑亦會影響業界生意。