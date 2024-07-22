科大成立港首個藝術與機器創造力學部 2025年開學料提供150學額

人工智能(AI)未來將更廣泛應用，醫療、金融業等已逐步加入AI作輔助功能，生成式AI更能透過一個句子，便可創作出一段動畫和圖像等。面對藝術科技逐漸成為全球文化領域焦點，對人才需求與日俱增情況，香港科技大學宣布成立香港首個藝術與機器創造力學部，提供融合科技與藝術4個研究生課程，料最多提供150個學額，培育創意產業人才。 新學部 25/26 學年起提供 4 個研究生課 程 常見的藝術科技包括擴增實境（AR）、虛擬實境（VR）等，讓大眾感受到藝術與科技融合，帶來沉浸式體驗。藝術與機器創造力學部計劃2025/26學年提供4個研究生課程，內容涵蓋機器創造力、機器輔助藝術實踐、藝術管理、藝術與機器創造力批判性研究。4個課程中，兩個為授課式課程：文學碩士和藝術碩士，培養管理及實踐AI藝術創作方面領導人才，預計合共設50至100個學額；另外兩個研究式課程：哲學碩士和哲學博士，著重於藝術與機器創意領域進階研究與學術探索，預計設20至30個學額。

新學部亦會為有意發掘自己創意潛能的本科生提供藝術與機器創意核心課程，以及為修讀數碼媒體及創意藝術延伸主修本科生推出更多選修課程。

首席副校長：將配合科大 2031 年策略計劃 科大首席副校長郭毅可表示，新學部將配合科大2031年策略計劃重點方向，推動創意及革新，成為匯聚科技、藝術、人文開創性跨學科中心，他透露學部未來目標：生成能與人類進行富情感交流AI，AI透過錄音模仿音色、口音、個性，與人類進行音訊形式互動。亦會與華為、騰訊、香港演藝學院等十多間全球、內地、本地業界及學術機構探討建立合作夥伴關係，合作會集中於課程發展、研究合作及為科大學生提供就業經驗。