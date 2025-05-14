科大智匯晚宴籌逾3500萬 黃仁勳親筆簽名皮衣成焦點

科大上周六舉行港科技大學基金首個智匯籌款晚宴，吸引逾200位來自學界、商界及慈善界的翹楚出席。
晚宴當晚慈善拍賣及特別認捐環節高潮迭起，所有拍賣品均覓得新主晚宴成功，籌得超過3,500萬港元捐款。
重頭收藏品
有「重頭收藏品」引發熱烈認捐，如NVIDIA創始人兼首席執行官、科大2024年榮譽工程學博士黃仁勳捐贈的兩件親筆簽名皮衣(一件附親筆寄語)，科大校董會主席沈向洋所穿著過、印有「HKUST」字樣的皮衣等。
簽名及寄語的皮衣獲科大校董會成員及校友曾建中認捐1,000萬港幣，黃仁勳伉儷基金會亦為皮衣所募得的捐款，提供額外1,000萬港元配對捐贈；捐款將用於設立「科大頂尖工程學者獎」，嘉獎學業卓越、領導力出眾、對大學貢獻突出的本科生，以及在科研創新與學術成就上開疆拓土的博士生。
沈向洋：捐贈鑄就突破
科大校董會主席沈向洋衷心感謝所有捐贈者和夥伴對科大的慷慨支持，鑄就了科大在科技創新領域不斷突破；科大未來定將在香港、內地乃至世界創造更深遠的影響。
校長葉玉如亦對大學仝人以及各界支持者表達摯誠謝意。她相信，憑藉在座各位及各界人士的鼎力支持，科大將培養能引領新一浪科學與社會創新的先驅，而這僅僅是個開始。