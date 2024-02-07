科大榮休教授劉紀美當選美國國家工程院院士

香港科技大學電子及計算機工程系榮休教授兼新興跨學科領域學部研究教授劉紀美，憑籍她於「 III-V半導體器件在矽組件上的應用，對光子學及電子學所作出的貢獻」，當選為美國國家工程院院士。她是今屆新增114位院士和21位國際院士中唯一當選的香港學者。美國國家工程院表示，此乃工程學的最高專業榮譽之一。

科大表示，劉紀美在其研究生涯中屢創突破，是少數於電子及光電技術領域享負盛名的學者。她是次當選院士，不但成為少數香港土生土長的院士之一，亦證明了她在科大所領導的世界級研究，備受世界各地同儕讚譽。劉紀美表示，非常榮幸能當選美國國家工程院院士。此崇高的殊榮不僅肯定她在半導體材料及元件方面的貢獻，亦為其科大的研究團隊，開啟更多與卓越的工程界領袖交流與聯繫的機會。

校長葉玉如祝賀劉紀美當選美國國家工程院院士，印證了她在光子學和電子學領域的卓越貢獻，以及她為研究和創新所付出的不懈努力。