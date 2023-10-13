科大爭取建立第三間醫學院 課程將加入科研範疇

本港目前有兩間大學醫學院，香港科技大學確認將爭取建立香港第三間醫學院，未來如有具體新發展計劃，將適時公布詳情。有立法會議員認為，方案由計劃至首批醫科生畢業，過程或需時10年，直言對目前醫護人手荒「遠水不能救近火」，又透露校方有意在課程加入更多科研部分。

科大回覆查詢指，一向會按社會發展和需要，不時提出教研計劃，並與相關持份者聯繫，探求不同方案的可行性。科大又說，隨著香港人口老齡化，健康護理及醫療服務需求更形迫切，而健康科技和生物及轉化醫學，一直是科大6個重點前沿科學領域之一。

林哲玄盼港成為國際醫學教育樞紐

多名立法會議員前日與科大校長葉玉如會面，有份聽取其介紹的醫療衛生界立法會議員林哲玄稱，葉玉如提到醫學院的課程，日後在科研方面或著墨較多，他估計由計劃成立到首批醫科生畢業，過程需時或要10年，過程涉及覓地、等候教資會批出撥款、興建校舍、醫委會審批課程和找醫院合作教學等。

日後本港醫學院如有足夠學額，林哲玄希望院校不應集中招收本地學生，「香港高等教育、醫學教育唔應該只教自己學生」，冀見到香港成為國際醫學教育樞紐，並指海外醫科生若在港畢業後返回原居地執業，「香港都好光榮。」至於增辦一間醫學院能否紓緩本地醫護人手荒，他坦言「遠火不能救近火」。

民建聯梁熙亦透露，科大擬容許學生以第二學位形式入學，即入讀者可持有非醫學系本科學位的條件報讀，認為可對欲「轉跑道」成為醫生的青年，提供具吸引力的事業發展途徑。

科大可向教資會提建議方案

教育局長蔡若蓮回應指，科大的計劃涉及醫務衛生局的醫護人手規劃和教資會的3年期規劃，在科大向教資會提出建議方案後，政府會因應數據和教資會考慮建議。