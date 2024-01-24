科大獲香港賽馬會慈善信託基金捐助 成立三個賽馬會創科實驗室 推展研究發展

做科研要有出現突破不止考驗研究員的耐心，亦需要設備齊全的實驗室。科大獲香港賽馬會慈善信託基金慷慨捐助港幣三千萬元，成立三個賽馬會創科實驗室，將分別由三位科大「傑出創科學人」教授領導，推展數據科學、再生生物學及氣候變化領域的研究。科大表示，十分感激香港賽馬會對建立賽馬會創科實驗室的鼎力支持，讓我們能藉此擴大科大在創新及對社會的影響力；又指，香港賽馬會致力推動慈善事業及教育的精神令人欽佩。 賽馬會創科實驗室項目由馬會慈善基金策劃，資助香港特區政府傑出創科學人計劃下獲邀來港的國際知名創科學者在港成立實驗室，以培育本地創科人才及將科研成果轉化為社會貢獻。長遠而言，該項目計劃將擴大香港的創新科技人才庫，並增強本港大學在拓寬基礎研究、應用研究和將STEM知識應用於經濟和人文學科方面的能力。三個賽馬會創科實驗室分別為賽馬會「數據科學基礎」創科實驗室、賽馬會「再生生物學」創科實驗室及賽馬會「對流與降水」創科實驗室。

科大今天舉行實驗室開幕典禮以感謝馬會慈善信託基金的支持，出席典禮的科大校長葉玉如表示，十分感激香港賽馬會對建立賽馬會創科實驗室的鼎力支持，讓科大能藉此擴大在創新及對社會的影響力，又指香港賽馬會致力推動慈善事業及教育的精神令人欽佩；科大非常榮幸，能夠與馬會保持長期合作夥伴關係，共同培養STEM人才及推動香港的教育和科技發展。 香港賽馬會慈善事務部主管(豐盛耆年及長者服務)王兼揚表示，人才及業界發展是馬會慈善策略範疇之一，賽馬深信透過賽馬會創科實驗室將有助推動科學探索和技術創新，為未來領袖的專業發展和研究提供穩固的根基，讓科學研究茁壯成長，貫徹馬會致力建設更美好社會的宗旨。

開發數據算法 應用於智能交通系統 身兼潘樂陶工程學教授的周曉方，將領導賽馬會「數據科學基礎」創科實驗室。該實驗室將研究數據科學的基礎議題，開發用於數據質量管理和高級數據分析的算法、實用工具和可部署系統，並將研究成果應用於智能交通系統、潔淨能源和電子健康等各個領域，以解決現實世界的問題。 探討視網膜神經退行性疾病 而身兼嘉里理學教授的解亭，將帶領賽馬會「再生生物學」創科實驗室。該實驗室將專注於研究幹細胞與其生長環境之間的相互作用，並建立人工環境促進組織再生和延緩衰老；實驗室亦會透過探討視網膜神經退行性疾病的發病機理及擴增人類視網膜幹細胞，為該病開發基因和幹細胞療法。