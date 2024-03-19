科大與馮氏集團簽署戰略合作備忘錄 將在上海建聯合科技創新中心

香港科技大學與香港企業馮氏集團正式宣布達成戰略合作，未來將在港科大以及馮氏集團中國區總部——上海利豐廣場建立AI for Fashion聯合科技創新中心，共同推動人工智能技術在全球時尚産業的深入融合與創新。

港科大首席副校長郭毅可教授與馮氏集團中國區總裁馮裕津昨(18日)在「時尚未來」可持續發展峰會中簽署了戰略合作備忘錄，雙方將於上海利豐廣場這個匯聚時尚科技的據點，攜手建立AI for Fashion聯合科技創新中心，共同建設高質量的孵化器，搭建創新創業生態系統，爲雙方合作形成的初創企業和創新項目提供資金支持和指導。未來，該創新中心將與國際頂尖設計和藝術院校合作，共同開辦各項課程，培養具備創新思維和實踐能力的人才，創造出符合環境與社會責任最高標準的優質産品。