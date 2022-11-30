科學委員會倡為女中學生補打HPV疫苗　劉宇隆：是一項德政

疫苗可預防疾病科學委員會建議政府為女中學生或18歲或以下女童，補打子宮頸癌疫苗。(資料圖片)

現時適齡女小學生可免費接種子宮頸癌(HPV)疫苗，衞生防護中心轄下疫苗可預防疾病科學委員會進行網上會議後，建議政府為女中學生及18歲或以下女童，補打子宮頸癌疫苗。委員會同時建議，免疫功能正常的15歲或以上人士，可由接種三劑子宮頸癌疫苗減至兩劑。

暫不建議男童免費打HPV疫苗

不過，專家認為在目前的接種計劃下，本地女童接種覆蓋率高達80%，預計將男童納入恆常接種計劃後，帶來的額外益處有限，加上本地尚未有相關成本效益和接受程度等數據，現階段不建議把子宮頸癌疫苗納入男童的免疫接種計劃。