科學委員會倡為女中學生補打HPV疫苗　劉宇隆：是一項德政

現時適齡女小學生可免費接種子宮頸癌(HPV)疫苗，衞生防護中心轄下疫苗可預防疾病科學委員會進行網上會議後，建議政府為女中學生及18歲或以下女童，補打子宮頸癌疫苗。委員會同時建議，免疫功能正常的15歲或以上人士，可由接種三劑子宮頸癌疫苗減至兩劑。
暫不建議男童免費打HPV疫苗
不過，專家認為在目前的接種計劃下，本地女童接種覆蓋率高達80%，預計將男童納入恆常接種計劃後，帶來的額外益處有限，加上本地尚未有相關成本效益和接受程度等數據，現階段不建議把子宮頸癌疫苗納入男童的免疫接種計劃。
劉宇隆：針數非愈多愈好
疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆表示，免費接種計劃涵蓋至所有女中學生是一項德政、屬十分重要的公共衞生政策，因子宮頸癌疫苗價格高昂，並非所有人都負擔得到。就減少劑量，劉宇隆指決定有可靠的研究支持，認為措施能令更多人在「有限的財政」下受惠，「即係慳咗一針嘅成本，畀更多人接種。」
劉宇隆直言，很多疫苗都應該朝這個方向發展，包括新冠疫苗，「我哋可以反思新冠疫苗嘅針數，係咪不停、累進接種」，形容不斷補針「都唔係一個辦法」。他續說，疫苗接種次數非愈多愈好，「公共衞生政策需要將有限資源，最大化應用，使到最多人得益。」