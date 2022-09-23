科技園CEO三財年累計加薪逾10%　公司百億元放定存、回報僅得1.5厘

全港唯一一間紙包飲品盒回收廠「喵坊Mil Mill」，其位於元朗工業邨的廠房租約年底屆滿，回收廠創辦人批評，自己於2018年承租時，認知相關租址能夠維持至少營運6年以上。惟近日竟接獲業主科技園公司通知，拒絕續租，出爾反爾。外界不禁好奇科技園掌舵人，到底是何方神聖。

CEO三財年累計加薪10.7％

據官網提及，2016年黃克強獲委任為科技園公司行政總裁。加入香港科技園公司前，黃克強曾在通用電氣的美國總部、中國內地及亞太區工作達15年，分別擔任通用石油天然氣(中國)，以及通用工業解決方案(亞太區)行政總裁。過往亦曾在PerkinElmer、艾默生、Caterpillar及斯倫貝謝等多間大型企業，擔任管理及工程職位。

而翻查科技園公司向立法會提交的年報所顯示，截至2021年3月底止的三個財年，黃克強的薪酬分別約468萬元、499萬元及518萬元，換言之，其三個財年累計加薪50萬元，高達10.7％。

科技園96%逾百億流動資產放銀行定存

值得留意的是，根據科技園公司在2020-20211年報中強調，「致力於香港建構世界級的創科生態圈，並善用特區政府於2018年增撥的100億港元款項，讓整個科技園公司的相關網絡變得更具實力、深度及更多元化。」但細看之下，科技園公司所謂「善用」港府100億元撥款，其財務報表中卻見「原到期日超過三個月之銀行存款」高達102億元，意味著佔公司96%、逾百億元的流動資產，實全放於銀行作定期存款，而所換來的利息收入亦只有1.56億元，回報僅得1.5厘。