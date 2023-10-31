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2023-10-31 22:03:57

科技界辦開放數據比賽 盼培養人才 推動旅遊業

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(左起) 香港科技創新促進組創辦人兼會長張詩翱、香港酒店業主聯會執行總幹事徐英偉、立法會功能界別(旅遊界)議員姚柏良、香港酒店業主聯會經理陳媛妍。(陳詠琳攝)

(左起) 香港科技創新促進組創辦人兼會長張詩翱、香港酒店業主聯會執行總幹事徐英偉、立法會功能界別(旅遊界)議員姚柏良、香港酒店業主聯會經理陳媛妍。(陳詠琳攝)

各地著力在疫後吸引遊客重臨，但如何跳出固有思想，加大創意？香港科技創新促進組舉辦「開放數據應用比賽2023」，而香港酒店業主聯會成為活動夥伴，盼大眾透過數據分析設計出可提供重振本地旅遊經濟計劃，提升旅客體驗。

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香港科技創新促進組創辦人兼會長張詩翱認為，香港除搶人才、留人才，也需培養人才，比賽就正聚焦於吸引及教育本地年輕人才，並盼參賽者的方案能為旅遊與科技的結合提供具體例子。以賞花元素為例，可用數據計算土壤酸鹼度、空氣質素、花期預測等，讓香港一年四季都能賞花，再由園景師為盛開的紫荊、木棉、杜鵑、櫻花等作不同設計，形成賞花經濟，帶動本地旅遊業。

鼓勵參賽者發掘新數據

除能善用環境、天氣、交通等已有的開放數據作方案基礎外，比賽也鼓勵參賽者發掘新的開放數據。立法會功能界別(旅遊界)議員姚柏良指，旅遊業數據有限，入境旅客數字亦較籠統，若旅遊業企業能掌握客源地等資料，就可精準規劃及開發市場。

借比賽先行個人化消費體驗

香港酒店業主聯會執行總幹事徐英偉補充，掌握旅客的消費平均數、訪港期間食甚麼、旅遊時消費模式等消費喜好，提升旅遊業接待旅客的規劃、內容、體驗等，還有助零售、飲食等行業設計更個人化的消費體驗，期望能借助比賽「先行先試」，讓政府了解到應開放更多哪些數據，以及之前錯過、一些或能推動旅遊業的可能性，並參考比賽的方案，進行引申及深化。
 

「開放數據應用比賽」自2021年起一年一度舉辦，今年屬政府資訊科技總監辦公室的資助項目之一，招募計劃書的截止日期為11月15日。

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