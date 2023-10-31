科技界辦開放數據比賽 盼培養人才 推動旅遊業

各地著力在疫後吸引遊客重臨，但如何跳出固有思想，加大創意？香港科技創新促進組舉辦「開放數據應用比賽2023」，而香港酒店業主聯會成為活動夥伴，盼大眾透過數據分析設計出可提供重振本地旅遊經濟計劃，提升旅客體驗。

香港科技創新促進組創辦人兼會長張詩翱認為，香港除搶人才、留人才，也需培養人才，比賽就正聚焦於吸引及教育本地年輕人才，並盼參賽者的方案能為旅遊與科技的結合提供具體例子。以賞花元素為例，可用數據計算土壤酸鹼度、空氣質素、花期預測等，讓香港一年四季都能賞花，再由園景師為盛開的紫荊、木棉、杜鵑、櫻花等作不同設計，形成賞花經濟，帶動本地旅遊業。

鼓勵參賽者發掘新數據

除能善用環境、天氣、交通等已有的開放數據作方案基礎外，比賽也鼓勵參賽者發掘新的開放數據。立法會功能界別(旅遊界)議員姚柏良指，旅遊業數據有限，入境旅客數字亦較籠統，若旅遊業企業能掌握客源地等資料，就可精準規劃及開發市場。