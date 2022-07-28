移民潮｜超過九成港人首半年「落腳點」為英格蘭　1/4揀大倫敦區

移民潮持續，不少港人均會選擇利用BNO簽證移英定居。英國港僑協會日前進行調查，並訪問了720名移英港人，結果發現，在移英首半年，有94.1%受訪港人選擇在英格蘭居住，其中23.5%決定在大倫敦地區居住。以地方議會劃分，最多為大倫敦地區，第2是曼徹斯特，有8.2%，第3是4.8%的伯明翰。
當中，52.8%的移英港人，會帶同學齡兒童一同移民，平均每個家庭有1.6個學齡兒童。當中60.4%為小學生，39.6%是中學生，故此不少港人均會選擇倫敦名校區定居，如京士頓、班列特及伊靈等。值得一提的是，班列特更被評為在倫敦32個行政區內，最優秀的公立學區。不少入讀牛津、劍橋的名校生均在此畢業，所以此區亦是不少家長心水之選。
移英半年後 蘇格蘭定居比例升
據調查顯示，在大倫敦地區，最多港人選擇居住的10個地區，分別是京士頓(Kingston upon Thames)、班列特(Barnet)、伊靈(Ealing)、薩頓(Sutton)、列治文(Richmond upon Thames)、哈羅(Harrow)、格林威治(Greenwich)、漢默史密斯-富咸(Hammersmith & Fulham)、布倫特(Brent)及康登(Camden)。
不過，到達英國半年後，在英格蘭定居的受訪者比例降至74.4%。在蘇格蘭定居的比例則由首半年的3.8%急升至12.6%，威爾斯由1.5%增至7.3%，北愛爾蘭由0.7%增至6.2%。當中在大倫敦地區定居的比例則輕微上升至26.6%。另外，曼徹斯特、牛津郡、雷丁等地仍是港人在英國生活半年後較受歡迎的定居城市。