稅局發出240萬份綠色炸彈 年度稅收減少5%至3602億

「綠色炸彈」又來了！稅務局昨發出約240萬份個別人士報稅表，包括60萬份電子報稅表，及180萬份紙張報稅表。局方指，2022/23年度整體稅收3,602億元，較2021/22年度減少5%，主因是印花稅按年減少297億元，預計相關稅收今年會回升。當局提醒納稅人，紙本報稅表須在一個月內，即6月2日或之前遞交，網上電子報稅就可遲一個月。

子女免稅額上升 住宅租金首可扣稅

稅務局長譚大鵬表示，今年《財政預算案》建議本課稅年度將寬減今年利得稅、薪俸稅及個人入息課稅100%，以6,000元為上限；賺取租金收入的人士，如果符合個人入息課稅資格，可通過選擇個人入息課稅而獲得寬減；至於子女免稅額，由2023至24課稅年度起，於該出生年度的子女免稅額由24萬提升至26萬元，其他年度出生的子女由12萬增至13萬元。

譚大鵬又表示，今年報稅表主要改動為在薪俸稅及個人入息課稅中，設立住宅租金稅項扣除，納稅人可申索扣除由其本人或同住配偶以租客身份就2022/23課稅年度繳付合資格住宅處所的租金，扣除上限為每個課稅年度10萬元。

報稅表派出數量3年減少24萬份

稅務局發出的個人報稅表近年呈下降趨勢，由2020至21年度的297萬份，逐步減至2021至22年度的287萬份，今年更只發出273萬份，按年減少14萬份。稅局解釋，240萬只是昨日派出的數目，除了5、6月，部分稅表會在其他月份派發。被問及是否與移民潮有關，譚大鵬指報稅表減少有不同原因，例如個別人士的入息減少，或因應稅項寬減措施，令部分納稅人跌出稅網，又指稅表減少不一定代表稅收或納稅人數量會減少。

離港清稅方面，譚大鵬指2022至23年度約有5.61萬宗，與上年度的5.65萬宗接近，又說只要納稅人離開香港超過1個月就要清稅，納稅人未必會交代原因，除了移民外，亦有人來港工作後離開而要清稅，或往外國讀書等。至於是否多了納稅人移民，譚大鵬就指要視乎往後長遠發展，但就目前看來，納稅人離港的情況已有所穩定。

局方提醒，一般人士最遲6月2日提交紙本報稅表，網上報稅可延期至7月3日。經營獨資業務人士則可在8月2日或之前報稅，電子報稅限期則至9月3日。使用電子報稅的人士昨起可即時上網查閱及報稅，使用紙張報稅表人士預計在一至兩日內收到報稅表。