稅局發出244萬份綠色炸彈 年度稅收3420億 少182億元 料來年印花稅收入增45%

「綠色炸彈」又來了！稅務局昨發出約244萬份個別人士報稅表，包括67萬份電子報稅表及177萬份紙張報稅表。局方指，2023/24年度整體稅收3,420億元，較2022/23年度減少5%，即按年少收182億元，主因是印花稅及利得稅按年減少，預計相關稅收今年會回升。當局提醒納稅人，紙本報稅表須在1個月內，即6月3日或之前遞交，網上電子報稅則可遲一個月。

稅務局長譚大鵬又提到，今年《財政預算案》建議本課稅年度將寬減今年利得稅、薪俸稅及個人入息課稅100%，以3,000元為上限；至於薪俸稅及個人入息課稅標準稅率則實施兩級制。

根據局方數字，2023/24年度整體稅收3,420億元，按年減少182億元。其中佔最多是利得稅，有1,705億元，減37億元，按年少約2%；薪俸稅則多收4億元，達799億元、升0.5%。跌幅來源主要是由於印花稅及利得稅減少，其中印花稅減209億元、大跌三成至只有491億元。不過稅務局預計，今個財政年度整體稅收會回升12%，至約3,828億元，印花稅亦料增加近四成五，達710億元。

預計來年印花稅收入達710億

被問及來年預算印花稅收入達710億，較本年度增加近45%，會否過分樂觀，譚大鵬解釋，受惠於樓市撤辣，市面交投量有明顯上升，加上失業率持續低水平、生產總值回升、本地成立公司數字增加、人才到港等因素。他說，不會形容對印花稅收增加是「過分樂觀」，又強調印花稅收入視乎樓市及股市表現，非政府能控制，難以預測將來相關收入會否有很大波動。

離港清稅方面，譚大鵬指2023至24年度有37,500宗，較上兩個年度的56,500宗、56,100宗明顯減少。他重申，離港清稅原因眾多，不一定只為移民，認為外界不適宜過分作簡單化理解。

至於個人報稅表則較上年度多4萬份，他指近來香港勞動人口回升，僱員薪酬亦有加幅，再加上政府輸入人才計劃；惟未來會否再增加，他認為要視乎往後發展。

遲交報稅表可被檢控

局方提醒，一般人士最遲6月3日提交紙本報稅表，網上報稅可延期至7月3日。經營獨資業務人士則可在8月2日或之前報稅，電子報稅限期則至9月3日，利得稅亦設電子報稅，限期同樣可獲延長一個月。使用電子報稅的人士昨起可大即時上網查閱及報稅，使用紙張報稅表人士預計在一至兩日內收到報稅表。根據《稅務條例》，如任何人無合理辯解下未有按時提交報稅表，可被檢控，或被判處罰款10,000元，甚至加徵罰款。

有議員料3至4年稅收才回復正常

會計界立法會議員黃俊碩指，大家理解過去1年稅收「真係差」，過去都是香港「揀嘢做」，現時則須主動找新企業、新資金。他又舉例高端人才通行證計劃帶動求職市場，亦希望更多區域總部落戶香港，帶動經濟發展。

環球經濟環境欠佳的情況下，黃俊碩認為需約3至4年回復正常稅收水平，但不會達至收支平衡。不過，他對政府庫房情況並無憂慮，分析政府財政儲備約7,000億元，相當於10至12個月的營運開支，較很多地方只有4至6個月的營運開支為多，仍屬穩健，「捱到一段時間」。致於新基建項目，他認為需以新模式集資，例如共同投資、發債等。