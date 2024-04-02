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本地
2024-04-02 17:48:53

稱內地同意排洪前預早通知　鄧炳強：去年發布新聞訊息較遲

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鄧炳強指，深圳當局同意預計可能排洪及早通知港府。

鄧炳強指，深圳當局同意預計可能排洪及早通知港府。(資料圖片)

去年本港暴雨期間，深圳排洪前45分鐘才通報港府。在今日(2日)立法會保安事務委員會上，就討論到粵港澳大灣區應急管理合作。保安局局長鄧炳強回應立法會議員葛珮帆的提問時指，已跟深圳當局商討，提早通知排洪的程序，對方同意在預計有可能排洪時會及早通知港府。鄧炳強形容機制有所改善，又承認去年發布新聞訊息的時間較遲

立法會議員葛珮帆關注深圳能否盡早通知香港排洪。(資料圖片)

立法會議員葛珮帆關注深圳能否盡早通知香港排洪。(資料圖片)

稱去年已盡早通知或受影響居民

鄧炳強表示，以往深圳當局在決定排洪後才會通知港府，但當局去年11月已與深圳當局商討，雙方同意了未正式決定排洪前，內地的天文台都知道情況嚴重，在對方預計到可能會排洪之前，就已經先通知港府，不用等到排洪一刻才通知。

對於去年9月在深圳當局排洪前45分鐘本港才接獲通知，並在排洪前16分鐘發出有關新聞稿，他承認發布新聞訊息的時間較遲，惟強調已盡早通知有機會受影響地方的居民。

另外，鄧炳強指政府正制訂粵港澳大灣區的應急救援「行動方案」，以技術和知識交流，以及資料共享為目標，當中政府已擬備「共享清單」，包括救援工具、車輛、船隻及消防救護人員，一旦發生突發事件，各方在應急物資裝備、應急人員和專家調配等方面可給予相應支援。粵港澳三地政府將於下月底舉行聯合地震演練，加強聯合應急指揮機制的執行。

重溫去年9月香港暴雨

黑雨｜2023年9月7至9月8日黑色暴雨警號，香港多處成澤國（am730製圖） 黑雨｜2023年9月7至9月8日黑色暴雨警號，香港多處成澤國（am730製圖） 黑雨｜2023年9月7至9月8日黑色暴雨警號，香港多處成澤國（am730製圖） 黑雨｜2023年9月7至9月8日黑色暴雨警號，香港多處成澤國（am730製圖） 黑雨｜2023年9月7至9月8日黑色暴雨警號，香港多處成澤國（am730製圖） 黑雨｜當局截至上午8時共接獲7宗山泥傾瀉報告。圖為筲箕灣耀興道有山泥傾瀉。(陳奕釗攝) 黑雨｜當局截至上午8時共接獲7宗山泥傾瀉報告。圖為筲箕灣耀興道有山泥傾瀉。(陳奕釗攝) 黑雨｜當局截至上午8時共接獲7宗山泥傾瀉報告。圖為筲箕灣耀興道有山泥傾瀉。(陳奕釗攝) 黑雨｜當局截至上午8時共接獲7宗山泥傾瀉報告。圖為筲箕灣耀興道有山泥傾瀉。(陳奕釗攝)
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