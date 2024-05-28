稱八成民意反對 具體操作問題多 暫緩8.1垃圾徵費 明年中再匯報

擾攘多月，垃圾徵費計劃終第三度宣布延後且實施無期！一如外間預料，政府昨宣布暫緩計劃，不會如期在8月1日實施，且未有一併公布下一個實施日期。環境及生態局長謝展寰解畫，指有八成市民不支持和反對政策，政府需要認真聆聽民意，又提到要改變七百多萬名市民習慣是很大挑戰，未來會繼續增加回收配套和向公屋住戶派半年免費指定袋作宣傳，明年中再向立法會交代進度。至於謝展寰是否需要就未能有效推行政策而問責，政務司副司長卓永興代答稱，政府支持謝展寰的工作和做法。

垃圾徵費在2021年三讀通過草案，政府最初計劃在去年底實施，其後押後至今年4月1日，但今年初再宣布延至8月1日施行，其間選擇14個試點進行「先行先試」計劃。卓永興和謝展寰等官員，昨到立法會環境事務委員會及食物安全及環境衛生事務委員會聯席會議，交代「先行先試」結果和政策未來去向。卓永興稱，不同研究和傳媒反映的意見都顯示，有七至八成市民反對如期推行，因此決定暫緩，即不會於8月1日實施。謝展寰亦稱，要改變七百多萬市民習慣和處理多項問題屬很大挑戰和涉及很多方面工作，不可能短時間內準備好，同時提到「先行先試」結果反映很多具體操作問題，「唔係(市民)鍾意定唔鍾意嘅問題。」

向公屋戶派指定袋半年作教育

當局未有交代垃圾徵費會押後至何時實施，但目前會推出多項宣傳措施和繼續增加回收配套，包括下月起逐步向所有公屋住戶，連續半年每個月派發20個指定垃圾袋、延長「綠在區區」回收設施營業時間、把「綠在區區」收集點由200個增至800個、一年內增加一倍廚餘回收設施，以及研究把購物券納入「綠綠賞」積分可換領禮品之一等，明年中再到立法會匯報進展。

強調政府減廢初衷不變

立法會聯席會議上議員普遍支持暫緩，但質疑政府做法。新思維狄志遠關注未來一年的工作有否訂下指標，以便政府更積極推行計劃。謝展寰強調，政府重視減少固體廢物的初衷不變，未來會繼續在社會推動減廢和回收，又稱每項工作都有一年內的指標，但整體社會成熟度要靠評估，而不是靠指標。他又說，私人屋苑或大廈的物業管理只要簽署《減廢回收約章》，住戶同樣可獲發指定袋，希望透過鼓勵宣傳讓市民參與使用指定袋實踐。

選委界陳紹雄指，政府曾提到難以改變市民免費棄置垃圾的習慣，相信有市民會儲起免費指定袋留待日後徵費時使用，「『先行先試』都有人拎完袋唔用」，又稱對決定失望，「似乎現時欠缺決心和有心無力。」實政圓桌田北辰亦批評，既然垃圾徵費現時沒有時間表，指定袋「用唔用咩分別都冇」。謝展寰說，垃圾徵費並非純粹決心問題，而是執行法律上遇到很大困難，如前線清潔工的責任等，並非分階段可處理的問題。他續稱，不要忽視派發指定袋作用，這有助增加社會對減廢回收的關注，「每個月派20個，都可以睇到自己垃圾有冇減少。」

另外，選委界江玉歡指有市民關心政府會否違反與指定袋生產商的合約，並建議政府以較低價格出售現有指定袋，「唔會蝕得咁慘。」謝展寰稱，指定袋現階段會先作宣傳教育，出售指定袋會引起社會情緒上誤解，又稱簽訂的合約不涉及生產數目。