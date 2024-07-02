稱反中亂港分子仍暗中作惡 陳國基：須時刻警惕和防範國安風險

昨日是七一回歸，多名司長及局長亦有在社交平台或慶回歸活動中回顧及展望工作。政務司長陳國基表示，香港已就維護國安與地區治理奠下穩健基礎，得以輕裝上陣齊心聚焦發展經濟、改善民生，深信「黑暴」亂局不會重臨，但「軟對抗」、反中亂港分子等敵對勢力仍然暗中作惡，妄圖破壞香港安定繁榮，務必時刻警惕和防範國安風險。

財政司長陳茂波表示，「一國兩制」是確保香港長期保持繁榮穩定的最佳安排，特區政府必將繼續確保「一國兩制」全面準確貫徹落實，行穩致遠，為其成功實踐寫下亮麗新篇章。