稱反中亂港分子仍暗中作惡 陳國基：須時刻警惕和防範國安風險

昨日是七一回歸，多名司長及局長亦有在社交平台或慶回歸活動中回顧及展望工作。政務司長陳國基表示，香港已就維護國安與地區治理奠下穩健基礎，得以輕裝上陣齊心聚焦發展經濟、改善民生，深信「黑暴」亂局不會重臨，但「軟對抗」、反中亂港分子等敵對勢力仍然暗中作惡，妄圖破壞香港安定繁榮，務必時刻警惕和防範國安風險。
財政司長陳茂波表示，「一國兩制」是確保香港長期保持繁榮穩定的最佳安排，特區政府必將繼續確保「一國兩制」全面準確貫徹落實，行穩致遠，為其成功實踐寫下亮麗新篇章。
律政司長林定國表示，香港是國家唯一實行普通法的地區，在國家進一步全面深化改革、推進中國式現代化進程中，必須思考如何用好香港的普通法制度，為國家作出更積極貢獻，尤其是在粵港澳大灣區發展及「一帶一路」倡議方面。
保安局長鄧炳強表示，香港終於完成《基本法》第23條本地立法的憲制責任，《香港國安法》和《維護國家安全條例》緊密銜接、相輔相成，為香港築牢維護安全穩定的防線，香港在最新公布的2024全球宜居城市排名升幅最大，就是最佳證明。
出席團體升旗活動的教育局長蔡若蓮表示，政府致力引領年青一代建立以愛國愛港為核心，及一國兩制相適應的主流價值觀。蔡若蓮表示，教育局將繼續持續更新優化課程，全方位開展愛國主義學習活動，全力推進學生、教師到內地進行交流學習，培養師生國民身份認同。