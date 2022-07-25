稱暴力革命令民主更遙不可及 鄧炳強：勉勵學生要「一條心」免分化

保安局長鄧炳強昨出席書展活動，以「國家民族」為題與中小學生分享。他重提2019年反修例事件，指當時有西方國家在香港推動顏色革命，企圖圍堵中國。他強調暴力革命只會令民主更加遙不可及，同時勉勵學生要多認識國家、培養民族感情，才不會容易被人分化。

鄧炳強昨在書展講座中，以「國家民族」為題與中小學生分享故事。內容講述一名家境富裕及成績好的學生，受到同學老師愛戴，但同時擔心自己的地位，會因班上另一名努力不懈、為人和善，並得到許多人喜愛的窮學生而受到威脅，於是拉攏及脅迫其他同學一起欺凌，保持自己在班內的優勢。他以故事借喻外部勢力圍堵中國，延續霸權主義，聯合遏止中國和平發展，不惜在香港搞顏色革命，影響國家穩定性。

分享提曾志健被捕

鄧炳強指反修例事件中，很多年輕人受到煽惑去破壞社會，強調用暴力實現民主不可行。他表示，「去破壞經濟、破壞社會穩定，到頭來香港是有所損失，而且只會令民主更加遙不可及。一個國家是否民主，關鍵在於是否能夠真真正正，做到人民當家作主，應該由那個國家的人民自己決定，而不是由一些外部少數的人用他自己霸權的眼光去批判。」

警方早前拘捕涉2019年反修例事件、荃灣中槍學生曾志健，以及另外3名青年；鄧炳強昨主動提及，4名匿藏兩年的反修例青年被捕時「頭髮長如深山野人」，指他們兩年不敢外出見人，「見到他們長髮披肩、精神萎靡、瘦骨嶙峋，真的令人非常感嘆。」

活動有多間學校師生參與，有小學生問及如何維護國家安全。鄧炳強說，要「一條心」為香港及國家好，同時要有守法意識，千萬不能使用暴力。他亦勉勵學生應該以中國人的身份引以為榮，要認識國家、培養民族感情，才不會容易被人分化。