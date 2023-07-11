稱關注文錦渡口岸沉降　李家超：修復工程至少一個月計 (更新)

【10:30更新】文錦渡內地口岸出現路面沉降，深圳當局暫停入境內地的客貨車通關業務。行政長官李家超今早(11日)出席行會前回應有關問題時表示，非常關注文錦渡口岸路面沉降問題，初步知道修復工程需時數以月計，一有消息就會通知市民和業界。對於警方國安處懸紅通緝海外8名港人，他表示政府會終身追捕，調查工作力度會加大，重申市民要當他們「過街老鼠、避之則吉」。
李家超指，非常關注文錦渡口岸地面沉降問題，運輸及物流局局長已解釋食物方面不受影響，北上交通亦可經由其他口岸出入境。他表示，口岸對通關十分重要，政府與內地有關部門正積極處理，希望盡快辦好，惟初步知道修復工程可能至少一個月，並「以月計算」，政府會與內地保持溝通，一有消息，就會第一時間通知市民和業界。
稱調查8海外被通緝港人力度會加大
被問到調查8名海關被通緝人士的進展，李家超稱會用盡所有方法終身拘捕他們，追究任何人以資金形式及幕後力量支援他們，目前警方收到一些資料，惟調查細節不會交代，強調調查工作加度只會加大，重申市民要當他們「過街老鼠、避之則吉」。
另外，李家超表示，本周四(13日)會出席立法會互動交流會，希望延續增強交流互動模式，今次會集中討論20大報告中3個議題，包括文化藝術產業發展、法治人才以及應急安全等問題。
行會今日會議後休會 月內展開施政報告諮詢
他又說到，今次行會之後會休會，期間他會把握行會休會時間，今個月開始準備第二份《施政報告》諮詢工作，亦會親身到社區聽取市民意見，而且本月下旬他會到訪新加波、印尼和馬來西亞，加強香港與東盟成員聯繫，說好香港故事，相關細節稍後公布。