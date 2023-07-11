稱關注文錦渡口岸沉降　李家超：修復工程至少一個月計 (更新)

【10:30更新】文錦渡內地口岸出現路面沉降，深圳當局暫停入境內地的客貨車通關業務。行政長官李家超今早(11日)出席行會前回應有關問題時表示，非常關注文錦渡口岸路面沉降問題，初步知道修復工程需時數以月計，一有消息就會通知市民和業界。對於警方國安處懸紅通緝海外8名港人，他表示政府會終身追捕，調查工作力度會加大，重申市民要當他們「過街老鼠、避之則吉」。

李家超指，非常關注文錦渡口岸地面沉降問題，運輸及物流局局長已解釋食物方面不受影響，北上交通亦可經由其他口岸出入境。他表示，口岸對通關十分重要，政府與內地有關部門正積極處理，希望盡快辦好，惟初步知道修復工程可能至少一個月，並「以月計算」，政府會與內地保持溝通，一有消息，就會第一時間通知市民和業界。