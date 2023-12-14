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2023-12-14 18:29:53

稱青年返內地助增祖國情懷提高守法意識　鄧炳強：有直接關係

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鄧炳強表示青年返內地助增祖國情懷，提高守法意識。(資料圖片)

鄧炳強表示青年返內地助增祖國情懷，提高守法意識。(資料圖片)

保安局局長鄧炳強及撲滅罪行委員會委員黃永力今(14日)下午見傳媒，交代本港最新的犯罪數字。今年上半年，有900名青年因干犯不同的刑事罪行而被捕，與去年相比有上升趨勢，警方會和少年警訊與辦學團體保持合力，並籌辦多個內地交流團等。被問到安排青年到內地交流了解國情，與減低他們犯罪機會有何關係時，鄧炳強回應指，青少年探訪內地，對內地理解和祖國情懷多了，有助提高守法意識。

鄧炳強指，保安局轄下6個紀律部隊和2個扶助部隊都是有青年團體，當局認為青年團體除有正向思維及發揮領導才能外，培養守法精神和內地理解、認識同等重要，透過青年探訪內地，對內地理解多了，亦對祖國情懷多了，因此亦會提高守法意識，認為有正接關係。

首10月內地旅客被捕人數按年升5倍   多與盜竊有關

對於證監會近日提醒市民，要對兩個虛擬交易平台HongKongDAOBitCuped提高警覺，被問到目前警方的調查進度時，鄧炳強指，暫未有人就相關平台報案，因此未有人被捕，但強調警方會密切留意情況。至於涉及區選電子選民登記系統故障的調查工作，他表示警方網絡安全及科技罪案調查科已根據特首指示，協助選管會進行調查，相信6個星期可以交初步報告。

另外，鄧炳強交代今年首10個月整體罪案錄得75,670宗，上升主因是由於詐騙案持續高企，當中首10個月內地旅客被捕人數按年上升1,056名，較去年同期上升5倍，大多與盜竊案有關。鄧炳強解釋，是由於去年疫情嚴峻，甚少旅客來港，認為數字上升是與旅客回來香港有直接關係。

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