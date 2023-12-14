稱青年返內地助增祖國情懷提高守法意識　鄧炳強：有直接關係

保安局局長鄧炳強及撲滅罪行委員會委員黃永力今(14日)下午見傳媒，交代本港最新的犯罪數字。今年上半年，有900名青年因干犯不同的刑事罪行而被捕，與去年相比有上升趨勢，警方會和少年警訊與辦學團體保持合力，並籌辦多個內地交流團等。被問到安排青年到內地交流了解國情，與減低他們犯罪機會有何關係時，鄧炳強回應指，青少年探訪內地，對內地理解和祖國情懷多了，有助提高守法意識。

鄧炳強指，保安局轄下6個紀律部隊和2個扶助部隊都是有青年團體，當局認為青年團體除有正向思維及發揮領導才能外，培養守法精神和內地理解、認識同等重要，透過青年探訪內地，對內地理解多了，亦對祖國情懷多了，因此亦會提高守法意識，認為有正接關係。