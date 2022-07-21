稱2019年遭警從後拉低致腳傷 男子入稟向警務處長索償164萬

2019年8月3日「旺角再遊行」後，警方晚上執勤期間疑無理襲擊一名路過的市民，事主三年前已入稟向警方索償，案件今日（21日）在區域法院開審。庭上透露事主向警務署索償約164萬元，另讀出其口供紙及申索書，指遭警員偷襲，之後被拖行幾秒，律政司一方質疑事主本身對警方存在偏見，事主否認說法，指該並非衝口而出，他對警方的作為感到憤憤不平。

案件由法官高勁修審理。原告人蕭志雄（Siu Chi Hung Garry）開審前解僱代表律師，自行應訊。原告證人僅蕭氏本人口供，以書面方式呈遞，沒在庭上讀出，由答辯方、律政司代表趙姓大律師直接盤問。

律政司盤問時指，原告聲稱受襲後無即時赴急症室求醫，反而先前往警署報案，可見其傷勢並非如所述般嚴重。原告人解釋指，自己工作了一整天十分疲累，認為即使到醫院亦要輪候一段時間，故最終先行返家休息。原告重申受傷一刻「真係非常之痛」，幾近不能走路。

此外，蕭提交的申索文件，指涉款逾164萬，當中計及他因受襲而失業約6個月、每月約2萬多元收入。律政司盤問蕭收入有何證明文件，蕭指他任職中港司機及散工，單據由廠及客戶收取，他沒留底。至於戶口的資金往來，存入款項包括公司付給他代繳的運費，也不算收入證明。案件明日續審。