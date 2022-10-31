立場新聞案｜前總編輯等涉煽動案開審　改由法官郭偉健審理 (更新)

【12:50更新】已停運的《立場新聞》案，前總編輯鍾沛權及署任總編輯林紹桐，被控串謀發布煽動刊物罪，案件今日(31日)在區域法院開審，案件原本由法官謝沈智慧處理，但今日就改由曾經讚揚斬人被告有「高尚情操」的國安法官郭偉健負責。

鍾沛權及林紹桐今日由囚車押送到區域法院。案情指，他們連同《立場新聞》所屬的公司Best Pencil (Hong Kong) Limited，被控串謀發布煽動刊物罪，他們同被控在2020年7月7日至2021年12月29日期間，一同和其他人串謀發布及/或複製煽動刊物，意圖引起憎恨或藐視中央或香港特別行政區政府，引起香港居民間不滿或離叛，煽惑他人使用暴力或不守法。

辯方質疑部分文章超出檢控時限

至於控方就由高級助理刑事檢控專員伍淑娟代表，辯方就由資深大律師余若薇為代表。辯方指，傳媒有責任報道不同意見，不等於有煽動意圖，例如報道殺人案不代表鼓吹殺人，質疑控罪條文模糊以及是否合憲，認為法庭要考慮控罪的相稱性，平衡國家安全、個人基本權利及傳媒責任。

辯方又指，控方檢控《立場新聞》的17篇文章中，有10篇超出法例要求在刊登6個月內提出檢控的要求，認為不能作檢控基礎；控方則認為毋須證明被告有煽動意圖，只須證明他們知情就得。案件預件預計審訊20天，將傳召22名證人，涉及17篇文章。