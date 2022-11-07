立場新聞案︱前署理總編林紹桐還柙近1年 下午申請保釋獲批(更新)

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前《立場新聞》署理總編林紹桐還柙近1年，今日下午申請保釋獲批。

辯方表示此警員與先前證人的口供有出入，或會影響盤問方向，連帶需時研究先前的證供，打算申請永久終止審訊，並且替林紹桐申請保釋，法官郭偉健休庭考慮後批准林的保釋申請。

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《立場新聞》涉串謀發布煽動刊物案，今(7日)於區域法院續審。庭上早前披露有300多張立場網站截圖沒有交予辯方，控方今新呈6個文件夾、逾1,500頁文件。代表控方的署理高級助理刑事專員伍淑娟甫開庭表示，指示擷取立場網站的警方國安處偵緝高級督察盧健賢，目前已錄取口供，並在周末取得新增截圖文件。現正趕緊複印予辯方，但預料控辯雙方需時處理新證物，會超出20天審期。

辯方：國安處警員作供有出入

辯方資深大律師余若薇則稱，取得所有截圖後，仍需要向被告索取指示，而初步閱讀盧健賢的口供後，亦發現與先前作供的國安處警員有出入，有機會需要重召證人作供，要求取回早前幾天審訊的騰本參考。

短暫休庭後，辯方表示仍需時檢視文件，亦已向被告稱可以考慮永久終止聆訊。而若審訊延誤，她難以抽出檔期，被告亦可能會申請保釋，尤其是他們原有心理準備，「希望盡快完咗案件」，故需進一步押後下午續訊，讓被告消化案件的最新發展。

辯方表示新證物影響盤問方向，將延誤審訊，亦會考慮申請永久終止聆訊。法官郭偉健批准押後至下午2時半處理，以待辯方索取指示。

被告依次為立場新聞母公司Best Pencil (Hong Kong) Limited、前總編輯鍾沛權(52歲)及時任署理總編輯林紹桐(34歲)，鍾及林同否認一項「串謀發布及/或複製煽動刊物」罪受審。