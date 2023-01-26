立場新聞案｜曾訪問揚言殺警前線小隊 鍾沛權：公眾應充分知情下討論

《立場新聞》涉嫌發布17篇煽動性文章，其註冊公司、總編輯鍾沛權及署任總編輯林紹桐同被控告一項串謀發布或複製煽動刊物罪，案件今日（26日）於區域法院續審。控方署理高級助理刑事檢控專員伍淑娟續盤問鍾沛權，伍問及《立場新聞》題為暴力邊緣的專題，指出文中V小隊提倡伏擊、殺警等暴力行為。鍾供稱當時有人在網上討論及宣傳，作為媒體不可能視而不見，深知會惹來各方批評，但既然議題出現，希望讀者和公眾思考該些行為是否應該合理化，認為關乎公共利益。

3名被告依次為Best Pencil (Hong Kong) Limited、52歲鍾沛權及34歲林紹桐，同被控於2020年7月7日至2021年12月29日期間（包括首尾兩日）在香港，一同串謀和與其他人串謀發布及/或複製煽動刊物。

鍾沛權：發布暴力邊緣專題決定艱難 深知必惹來各方批評

控方盤問被告鍾沛權，她提及《立場新聞》在2019年11月發佈題為暴力邊緣的專題，指出文中的V小隊提倡伏擊、殺警等暴力行為，並計劃成為武裝革命軍，而該V小隊亦自稱在2019年8月30日曾於葵涌警署外襲警。伍問到，如果當時香港頻發殺警案，是否仍會發布文章，又質疑為V小隊提供發言平台。

鍾沛權回應時供稱，當年10月已收到V小隊發布網上的警告，對方聲稱會在11月24日區選前作出行動，而同事其後已經做了訪問和很多功夫，但亦一度與同事討論是否要發布專題，形容當時的決定艱難。惟考慮到V小隊有提出確實行動日期，他認為有必要讓公眾、甚或公共部門知悉和警惕。

控方質問立場新聞為何一直沿用「武漢肺炎」

此外，控方亦問到為何立場新聞一直沿用「武漢肺炎」一詞。辯方資深大律師佘若薇則指，控方仍未將相關文件交給辯方，並指控方範圍愈走愈遠。伍則指，可從立場新聞刊載的文章，去找出鍾的立場和意圖。法官郭偉健指除非與案無關，法庭不能限制控方如何進入盤問，如果控方要求法庭就沿用「武漢肺炎」一詞作推論，控辯雙方可屆時再作陳詞。



鍾沛權其後表示，2020年使用「武漢肺炎」一詞屬普遍，加上過去很多文章使用「武漢肺炎」作為關鍵詞，如非必要，不會改動，但他們在2021年下旬亦放棄使用該詞。