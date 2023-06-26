立場新聞案｜稱煽動罪屬防範性 控方結案：毋須證被告有煽動意圖

《立場新聞》前總編輯鍾沛權、署任總編輯林紹桐及網站註冊公司，被控串謀發布煽動刊物案。案件原定上周結案陳詞，惟控方代表確診新冠肺炎，故押後至今（26日）在區域法院陳詞。控方指出，涉案文章本身有煽動意圖，而犯案者的煽動意圖，並不是煽動罪的控罪元素。法官郭偉健則指，他早前在另一宗案件，已裁定控方須就犯案者的煽動意圖舉證。

控方署理高級助理刑事檢控專員伍淑娟今陳詞時，指傳媒角色特殊，其發布資訊對公眾有影響力，而煽動罪屬防範性質，政府有責任在最早階段辨認出煽動文章，並引述港英政府時期已有《煽動條例》，指控方毋須證明其煽動意圖，傳媒負有謹慎責任。伍又指，控方較容易從個人行為證明意圖，但如果是傳媒構，控方則難以舉證其意圖；即使被告沒有意圖，單純引起憎恨或藐視已可視作干犯煽動罪。

控方引人大《528決定》稱中央對修例風波的關注

伍淑娟提到，終審法院於《黎智英案》中援引全國人大就《5.28 決定》，當中提到中央針對2019年「修例風波」，有關「反中亂港」勢力鼓吹港獨等關注。

伍望法庭以司法認知採納當時的社會背景，其中提到「港獨分子」從事反中活動，破壞香港社會秩序、毀損公共設施和財物，挑戰「一國兩制」原則和損害法治。