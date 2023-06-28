立場新聞案｜辯方結案：控方須指出文章構成實際國安風險 案件押至10月4日裁決

《立場新聞》前總編輯鍾沛權、署任總編輯林紹桐及網站註冊公司，被控串謀發布煽動刊物案，今（28日）於區院進入第56天審訊，辯方繼續結案陳詞。辯方代表、資深大律師余若薇陳詞指，控方有責任指出涉案文章對國家安全構成實際風險，而主審法官郭偉健是國安法指定法官，判斷文章是否涉及煽動是他的專長，沒理由要依靠港澳辦主任夏寶龍等官員的發言去判斷。控、辯雙方完成結案陳詞，法官郭偉健指需時到內庭查證資料，案件押至10月4日裁決。

余若薇又指，在詮釋煽動罪上，控方以字面解讀條文，稱引起部分人「敵視、仇視及憎恨」就是煽動。她認為，此測試門檻過低和不穩定，應採納較嚴謹尺度，「限制要達到某個程度先唔影響新聞自由」。

引《蔡玉玲案》終院判詞 若不能排除有合法目的便不可定罪

余表示，《立場新聞》營運七年以來，刊出文章逾10萬篇，控方揀選當中17篇文章控以煽動，完全沒有考慮累積比重。余再引述「蔡玉玲車牌查冊案」中終審法院的判詞，指如法庭不能排除上訴人可能有合法目的，就不可將其定罪，並解釋指之所以列舉其他傳媒亦有相類似報道，「唔係話你唔告人，做咩要告我，唔係咁簡單」，而是當他人都在辦報、訪問同樣人物，而《立場新聞》是在做相同的事情，「人人都係做緊呢樣嘢，法庭咪要考慮」。

就控方昨舉列兩人偷竊，但僅得一人被控之例子，以此來比喻《立場新聞》被控情況，余回應指不應「撈埋做比喻」，因《立場新聞》所做的事並非犯法，而是做新聞，續指控方亦接納被告其中一個宗旨是辦報、做好新聞，法庭應基於環境證供，判處被告無罪。

鍾沛權作供一致、相輔相成 應裁定為可靠證人

余若薇又提到控方質疑鍾沛權證供的可信性，雖然控方昨在庭上稱，並非指鍾「講大話」，只是質疑他在關鍵事項上的回應不可信。余今反駁，控方在書面陳詞提出的質疑根本不是關鍵事項，反之僅屬鎖碎事。她又特別提到《立場新聞》報道拜登所發表的聲明，指控方一方面承認《立場》報道沒有出錯，卻在結案陳詞中指「可以見到的是，《立場新聞》一定不會就新聞作出對中國有利的說法，無論該說法是合情合理，《立場新聞》根本對中央有莫大偏見」。

余在陳詞中直言「睇完真係搲晒頭」，質疑控方沒有閱讀《立場新聞》所有關於中國的報道，亦無證據指控《立場新聞》有偏見；反之她認為，鍾作供時被控方盤問的內容，上至天文地理，包括拜登、普京等範疇，都是一致、相輔相成，因此當法庭考慮被告意圖，甚至時代背景時，都應接納鍾的證供，裁定他為可靠證人。