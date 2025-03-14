立會發表研究簡報 微調2元乘車 削編制 節流成效有限

新一份財政預算案上月出爐，當中推出多項措施應對巨額財赤。立法會秘書處昨公布《研究簡報》，其中提到政府庫房24至25財政年度繼續錄得872億元赤字，惟財政儲備在6年間累跌45%，至6,473億港元，稱「滅赤」時間宜早不宜遲。但報告又指，削減公務員編制，節省開支成效有限。而微調長者二元乘車優惠計劃效果亦似乎並不顯著。

立法會秘書處發表新一份《財政預算案》研究簡報，指香港在2024年繼續錄得財政赤字，規模高達872億元，財政儲備在過去6年間累計下跌45%，至2025年3月的6,473億元，財政空間進一步收縮；財政赤字規模，在全球37個先進經濟體中位居前列。雖然財政司長預期3年後的2028年可滅赤，但時間宜早不宜遲。