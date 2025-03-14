立會發表研究簡報 微調2元乘車 削編制 節流成效有限

新一份財政預算案上月出爐，當中推出多項措施應對巨額財赤。立法會秘書處昨公布《研究簡報》，其中提到政府庫房24至25財政年度繼續錄得872億元赤字，惟財政儲備在6年間累跌45%，至6,473億港元，稱「滅赤」時間宜早不宜遲。但報告又指，削減公務員編制，節省開支成效有限。而微調長者二元乘車優惠計劃效果亦似乎並不顯著。
立法會秘書處發表新一份《財政預算案》研究簡報，指香港在2024年繼續錄得財政赤字，規模高達872億元，財政儲備在過去6年間累計下跌45%，至2025年3月的6,473億元，財政空間進一步收縮；財政赤字規模，在全球37個先進經濟體中位居前列。雖然財政司長預期3年後的2028年可滅赤，但時間宜早不宜遲。
削減編制成效有限
就政府推出公務員凍薪、削減編制及調整二元乘車優惠計劃，以縮減支出；報告指削減公務員編制的人力節省成效有限，因自2019年起的連續6年，公務員實際人數持續較編制少18,900名，現時職位空缺率高達10%；不論有否削減職位政策，相信這1萬個職位大都未能填補。
微調後兩蚊兩折仍不遜全球
至於另一節流措施是微調長者二元乘車優惠計劃，包括改為「兩蚊兩折」及增設乘車次數上限，但微調方案每年僅能節省6.8億港元，效果似乎並不顯著。
不過《簡報》檢視了全球12個選定城市的同類型交通補貼計劃，發現本港微調後的2元乘車優惠程度並不遜色，對60至64歲的人士尤甚，因僅4個城市對這年齡層提供公共交通票價優惠，其餘城市則沒有任何優惠，或與這年齡層仍有工作能力有關。