立會選舉提名期即日展開 最少52人表態參選

新一屆立法會選舉提名期即日展開，昨再多一名現任議員宣布不競逐連任，累計增至23人。選委界蘇長荣昨交代不參選意向，形容是水到渠成的決定，未來希望集中精力、時間在其他公職，包括全國政協委員及香港島各界聯合會理事長，同時可安排更多時間參與自己企業集團事務。被問到在《基本法》23條立法沒有投票會否感遺憾時，蘇長荣聞言隨即稱「趕住去開會」並轉身離開。
自由黨派5人 工聯會16人出戰
繼實政圓桌和民建聯公布派員參選詳情後，自由黨昨公布派出5人參選，除兩名現任議員競逐連任外，亦會派員出戰已表明不參選、黨魁張宇人所屬的飲食界，以及香港島西、香港島東直選。不過，同樣棄選的航運交通界易志明一席則無人接棒，易回應指「時機未到，下次會努力」。對於名單未見知名度較高的宋芝齡出選，張宇人指每個人都有其考慮，要尊重不同持分者的意見，強調政黨絕對希望有多些有能之士，為社會做事。
工聯會就宣布派出16人參選，所有7名現任議員會角逐連任，團隊平均年齡46歲，最年輕是35歲。名單當中9人參與地區直選，獨缺九龍西無派人出戰，工聯會承認當區樁腳最少，衡量後未能覆蓋所有戰線，日後會再評估機會，又揚言「去到選舉只有力爭，唔知協調係咩意思。」另外，新民黨預告明日會公布參選名單。
27現任議員爭連任
據本報統計，截至昨晚7時已有最少52人表態有意報名參選新一屆立法會，包括地區直選27人、功能界別10人、選委會界別15人，當中27人為爭取連任的現任議員。除屬主要政黨的區議員外，專業動力亦有區議員今日報名參與直選。新一屆立法會選舉將於12月7日舉行，任期明年1月1日生效，已表態有意參選的持續更新名單可參閱《am730》網站。