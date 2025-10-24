立會選舉提名期即日展開 最少52人表態參選

新一屆立法會選舉提名期即日展開，昨再多一名現任議員宣布不競逐連任，累計增至23人。選委界蘇長荣昨交代不參選意向，形容是水到渠成的決定，未來希望集中精力、時間在其他公職，包括全國政協委員及香港島各界聯合會理事長，同時可安排更多時間參與自己企業集團事務。被問到在《基本法》23條立法沒有投票會否感遺憾時，蘇長荣聞言隨即稱「趕住去開會」並轉身離開。

自由黨派5人 工聯會16人出戰

繼實政圓桌和民建聯公布派員參選詳情後，自由黨昨公布派出5人參選，除兩名現任議員競逐連任外，亦會派員出戰已表明不參選、黨魁張宇人所屬的飲食界，以及香港島西、香港島東直選。不過，同樣棄選的航運交通界易志明一席則無人接棒，易回應指「時機未到，下次會努力」。對於名單未見知名度較高的宋芝齡出選，張宇人指每個人都有其考慮，要尊重不同持分者的意見，強調政黨絕對希望有多些有能之士，為社會做事。