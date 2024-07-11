立法會三讀通過強制舉報虐兒條例草案　田北辰建議提升最高刑罰至1年

立法會大會今日在79票贊成、1票棄權下，三讀通過強制舉報虐兒條例草案，規定25類專業人員須舉報嚴重虐兒個案，違例最高罰則為監禁3個月。投下棄權票的實政圓桌議員田北辰，在發言時建議將最高刑罰提高至1年。社福界議員狄志遠反對做法，指現時已有足夠的阻嚇力，無必要在懲罰再「加碼」。
參考過往的個案，田北辰指出共通點是虐兒行為持續，質疑究竟是無人理會、無人知情抑或知情不報。他又指本港法院判刑一向從寬不從嚴，最高刑罰「十年唔出現一次」。他以童樂居虐兒案為例，其中一名被告4度拉扯男童致對方受傷，僅被判監3個月，判刑只及最高刑罰的2.5%，推算違反強制舉報虐兒條例，可能只判監2日，完全不合理。
狄志遠：不宜再在罰則加碼
代表社福界的狄志遠反駁稱，很難想像專業人員明知有虐兒個案，會刻意不舉報。除了本份之外，對專業人員來說，不舉報虐兒個案帶來高成本，而作出合理舉報是沒有成本。法例通過後，如果專業人員違反強制舉報虐兒條例是刑事責任，留有案底，會被取消專業資格，對專業人員是非常嚴重的懲罰，一生事業會被摧毁，已產生巨大的阻嚇作用，足夠提醒大家更積極關注虐兒問題。他強調在保護兒童事宜上，專業團隊是重要的合作夥伴，不應將他們放在對立面。
勞工及福利局局長孫玉菡指，最高監禁3個月的罰則水平，與本地法律其他舉報嚴重罪行，如舉報販毒及恐怖活動等相同，認為罰則已經適當平衡對專業人士的阻嚇力和罪行的相稱性。今次草案會在刊憲後18個月生效，孫玉菡指政府將在過渡期內，向相關專業人士提供培訓，包括在明年下半年推出網上學習平台。他預計明年將完成制訂《強制舉報者指南》，協助專業人士識別虐兒個案。