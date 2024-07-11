立法會三讀通過強制舉報虐兒條例草案　田北辰建議提升最高刑罰至1年

立法會大會今日在79票贊成、1票棄權下，三讀通過強制舉報虐兒條例草案，規定25類專業人員須舉報嚴重虐兒個案，違例最高罰則為監禁3個月。投下棄權票的實政圓桌議員田北辰，在發言時建議將最高刑罰提高至1年。社福界議員狄志遠反對做法，指現時已有足夠的阻嚇力，無必要在懲罰再「加碼」。

參考過往的個案，田北辰指出共通點是虐兒行為持續，質疑究竟是無人理會、無人知情抑或知情不報。他又指本港法院判刑一向從寬不從嚴，最高刑罰「十年唔出現一次」。他以童樂居虐兒案為例，其中一名被告4度拉扯男童致對方受傷，僅被判監3個月，判刑只及最高刑罰的2.5%，推算違反強制舉報虐兒條例，可能只判監2日，完全不合理。