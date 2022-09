立法會議員林哲玄稱因「中國居民」身分　遭美國外科學院踢出會

醫學界立法會議員林哲玄昨深夜(22日)在社交媒體發文,並公開一封來自美國外科學院(American College of Surgeons)的信件,表示由於其「中國居民」(residents of the People’s Republic of China)的身分,而遭院方取消其會員資格。美國外科學院解釋,決定停止向中國居民頒發院士頭銜或提供其他會員身分,以免觸犯內地相關法例,包括涉及規管境外組織在內地運作的法例,並稱要尊重各地法律。

林 哲玄批變相 制裁「虛偽至極」

林哲玄帖文指:「大美國說,我們尊重每個地區的法律,所以把你捧出會」﹐又指在立法會沒有一條相關規管外國機構的法例修訂,批評學院「虛偽至極」,將制裁說成守法,然而他認為好事,強調「是時候劃清界線了」。

他接受傳媒查詢時指,學院只是一個國際學術機構,沒發出執業資格的權力,院士或會員資格的實質作用是零,他自己不會、亦沒必要向學院澄清香港情況,還指經此一事「仲可以慳返年費」。

盧寵茂同為美國外科學院院士

翻查行政會議網頁,本身是肝臟移植專家的醫務衛生局局長盧寵茂,據其履歷介紹,他除了是美國外科學院榮譽院士,也是美國外科學會、愛爾蘭皇家外科學院榮譽院士,以及歐洲外科學會榮譽會員。